Президент провел совещание с силовиками по резонансным уголовным делам

В ходе совещания, в частности, обсуждались вопросы исполнения судебных решений в отношении незаконных объектов на территории Пицундо-Мюссерского заповедника.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Генеральный прокурор доложил президенту о том, что материалы по уголовным делам об убийстве российского туриста Андрея Кабанова, нападении на пожилых супругов в районе Маяка и убийстве одного из них, и изнасиловании несовершеннолетней в селе Нижняя Эшера в течение месяца будут переданы в суд. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Также, Генеральный прокурор доложил о ходе расследований по убийству Павла Ардзинба, а также по факту похищения гражданина Турции в Очамчыре. Президент поручил профильным ведомствам регулярно докладывать о промежуточных результатах расследования по данным уголовным делам.

© Sputnik / Илона Хварцкия Мать застройщика бросила гранату в судебных приставов Сухума

"Решением Гагрского районного суда исковые требования прокурора Гагрского района в отношении Хутаба Даура о признании его строения самовольной постройкой и ее сносе были удовлетворены. Хутаба Даура подал надзорную жалобу в Президиум Верховного суда. В результате ее рассмотрения по решению Верховного суда было отказано в удовлетворении данной надзорной жалобы", — сказала Авидзба.

Пресс-секретарь сообщила, что президент поручил всем профильным ведомствам, включая Службу судебных исполнителей, Министерство внутренних дел, Совет Безопасности, Службу государственной безопасности, под руководством премьер-министра предпринять все необходимые меры для реализации данного судебного решения в короткие сроки.

Глава государства также поручил Генеральной прокуратуре и Службе судебных исполнителей скоординировать работу по возврату кредитных средств, взятых в Сбербанке Республики Абхазия.