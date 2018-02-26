Руслан Хашиг о конкурсе журналистов: это продвигает нашу профессию

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг в интервью Sputnik рассказал о целях проведения конкурса среди абхазских журналистов, какие работы были представлены и какие номинации появятся в конкурсе в будущем.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Союз журналистов Абхазии подвел итоги творческого конкурса среди абхазских СМИ 25 февраля. В число призеров совместного конкурса Союза журналистов Абхазии и Госкомитета по репатриации вошел журналист Sputnik Абхазия Бадри Есиава за материал "История сирийского солдата Гечба: война, вернувшая родину". Также Sputnik Абхазия удостоилась специального диплома за активное участие в конкурсе посвященного репатриации. © Sputnik / Томас Тхайцук История сирийского солдата Гечба: война, вернувшая родину

Лучшие журналистские работы определялись по трем конкурсам: "Лучшая журналистская работа 2017 года", "Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Госкомитета по репатриации Республики Абхазия", и "Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Национального Банка Республики Абхазия на лучшую журналистскую работу по банковской деятельности".

Традиционный конкурс

Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг отметил, что конкурс на лучшую журналистскую работу – традиционный конкурс, который проводится ежегодно.

"Конкурс ежегодно проводится при поддержке правительства республики, эти средства предусмотрены в бюджете. В зависимости от финансовой составляющей в определенные годы были сбои, так в 2016 году конкурс не проводился. После войны руководство Союза журналистов выделяло работы из всего общего объема журналистского продукта, создаваемого разными СМИ, по определенной тематике, поощряли, вывешивали фотографии лауреатов в клубе Союза журналистов", — рассказал Руслан Хашиг.

Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии © Фото: Рамо Камкия

Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии © Фото: Рамо Камкия

Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии © Фото: Рамо Камкия

Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии © Фото: Рамо Камкия

Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии © Фото: Рамо Камкия

Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии © Фото: Рамо Камкия

Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии © Фото: Рамо Камкия 1 / 7 © Фото: Рамо Камкия Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии

Как и в любой другой стране, конкурс среди журналистов стимулирует и продвигает профессию, уверен глава Союза журналистов.

"Первый и главный наш конкурс ("Лучшая журналистская работа" ред.) мы объявили в начале 2017 года. Мы не ставили определенные рамки, это с одной стороны хорошо для журналистов, но очень сложно для организаторов конкурса и для жюри для подведения итогов конкурса. Мы понимали, что ограничиться только одним конкурсом с небольшим бюджетом в 80 тысяч рублей не получится, и мы стали смотреть, кто мог бы быть нашими партнерами", — подчеркнул он.

О проведении совместного конкурса для журналистов первым откликнулся Госкомитет по репатриации.

"Спустя год я могу сказать, что это очень оправданное и перспективное направление. В результате этого конкурса, проведенный нами совместно с Госкомитетом по репатриации, мы имеем очень интересные истории о наших соотечественниках, которые вернулись в страну, живут полноценной жизнью, созидают, трудятся, воспитывают детей", — подчеркнул Руслан Хашиг.

По словам председателя Союза журналистов, тема связанная с людьми, возвратившимися на свою историческую родину, очень важна, и ей надо уделять особое внимание.

"Мы знаем из мирового опыта, что целые институты помогают адаптации людей в новых условиях, можно привести пример Израиля. Это же не те люди, которые переехали из Гудауты в Очамчыру, или из Краснодара в Сухум, это совсем другая социальная среда, другая система воспитания", — подчеркнул он.

Благодаря конкурсу было выявлено много человеческих судеб, среди которых материал корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава получивший третью премию, заметил Хашиг.

"Это очень интересная история судьбы сирийского солдата Гечба. Также Анастасия Никонова (журналист Абаза-ТВ ред.) посвятила цикл репортажей о жизни наших репатриантов, о судьбах людей со всеми нюансами, сложностями и успехами", — сказал он.

Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава ставший призером конкурса отметил, что церемония вручения премий проходила в праздничной атмосфере.

"Союзу журналистов Абхазии удалось организовать настоящий праздник для работников СМИ. Все пребывали в хорошем настроении, обменивались поздравлениями и пожеланиями. Пожалуй, самым волнительным моментом вечера было объявление имен победителей в номинациях профессиональных конкурсов. В одном из них, организованном Союзом журналистов и Комитетом по репатриации Абхазии, мне посчастливилось стать лауреатом третьей премии, что было приятной неожиданностью для меня, и чему я безгранично рад. Благодарю всех за столь высокую оценку", — подчеркнул Бадри Есиава.

Международный статус

Рассказывая о продолжении совместного конкурса Союза журналистов и Госкомитета по репатриации, Руслан Хашиг отметил, что с 2018 года он приобретет статус международного.

"Наш конкурс готова поддержать Федерация абхазских культурных центров в Турции, рассматривается вопрос включения и других международных организаций, имеющие отношения к нашей диаспоре. Соответственно должен увеличиться бюджет конкурса. Нам нужно привлекать и другие учреждения, общественные фонды", — сказал Хашиг.

В этом отношении Национальный банк Абхазии стал интересным партнером, заметил он.

"Мы очень благодарны руководству банка, лично Беслану Барателиа, который очень хорошо осознает роль СМИ, он изначально поддержал идею совместного конкурса. Мы не можем похвастаться количеством материалов как по теме репатриации, но с учетом того, что тема репатриации развивалась более активно, соответственно реакция журналистов была большей. Банковская тема была всегда закрыта для журналистов, но наш конкурс уже наладил какие-то контакты и мы с удовольствием констатируем, что журналистское и банковское сообщество стали доверять друг другу", — рассказал Руслан Хашиг.

Еще один конкурс

Помимо трех конкурсов ("Лучшая журналистская работа 2017 года", "Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Госкомитета по репатриации Республики Абхазия", и "Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Национального Банка Республики Абхазия на лучшую журналистскую работу по банковской деятельности") в 2018 году может добавиться еще одна.

"Руководство Парламента изъявило желание объявить совместный конкурс с Союзом журналистов. Если мы найдем понимание во всех вопросах, предложение будет подготовлено и 27 февраля в День работников СМИ подпишем его", — сказал Руслан Хашиг.

Планы на будущее

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал о планах в проведении конкурсов среди абхазских журналистов.

"Мы сделаем определенные разграничения по номинациям, чтобы представители жюри могли спокойно сравнивать работы и определять какая работа лучше, нужно проводить конкурс для печатных СМИ, и отдельный конкурс среди электронных СМИ, это первое. Также нужно придумать, как внести в этот конкурс операторскую работу, лучшую режиссерскую работу. Но все упирается в наши финансовые возможности, мы с радостью констатируем, что в Абхазии в последние годы очень активно и успешно развивается и фотожурналистика. Мне не хотелось бы, чтобы это важное направление осталось без внимания, мы думаем об этом тоже", — отметил он.

Помимо конкурсов внутри Абхазии, журналисты должны участвовать в международных конкурсах, Союз журналистов будет проводить работу, направленную на информирование и подачу заявок на подобные конкурсы, сообщил Руслан Хашиг.

Жюри отбирало лучшие журналистские работы из 57 поданных заявок.

Итоги конкурса среди абхазских журналистов>>