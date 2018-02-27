"Апсны": истоки абхазской журналистики

Дата появления периодической печати в республике, первой абхазской газеты "Апсны" (Абхазия), отмечается как день средств массовой информации Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первое периодическое издание © Фото: Рамо Камкия Руслан Хашиг о конкурсе журналистов: это продвигает нашу профессию

Выход газеты пришелся на начальный путь становления абхазской художественной литературы. В газете "Апсны" стали печататься стихотворения, очерки, рассказы и драматические произведения таких известных авторов, как Самсон Чанба, Дзадз Дарсалия, Иуа Когония и других. На страницах газеты в 1919 году появился первый рассказ на абхазском языке "Под чужим небом" Дмитрия Гулиа. Также первое драматическое произведение в абхазской литературе "Махаджир" Самсона Чанба было опубликовано в "Апсны".

Главный редактор газеты "Апсны" Энвер Ажиба отмечает, что выход газеты в тот период послужил развитием и укреплением национального самосознания абхазского народа.

"Газета "Апсны" для нашей журналистики, литературы, стала очень значимой. Газета стала важным печатным органом, выражающим национальные идеи", — отметил Ажиба.

Первая абхазская газета начала выходить в сложный период истории Абхазии — господства грузинского меньшевистского правительства (1918-1921 годы). В газете освещались проблемы, связанные со статусом Абхазии, с состоянием образования и положением в сфере традиций и обычаев народа.

"Газета выходила около двух лет, но потом грузинские меньшевики запретили издание газеты, и она перестала выходить. Однако в 1921 году, после установления советской власти, она снова стала издаваться", — сказал главный редактор.

После установления советской власти газета изменила свое название на "Аԥсны ҟапшь" – (Красная Абхазия).

Появление газеты было сопряжено с большими трудностями, рассказал Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

"Это было время меньшевистского периода, но меньшевики старались выглядеть демократичными людьми, которые защищают права абхазского народа, способствуют его прогрессу. Все это, конечно, было неискренне и неосновательно. Об этом свидетельствует сама эпоха и многочисленные факты. Но тем не менее Дмитрий Гулиа и его сподвижники смогли осуществить издание этой газеты ", — добавил Ласуриа.

Меньшевики в свою очередь надеялись, что газета "Апсны" станет рупором их идей, однако этого не случилось, подчеркнул поэт.

"Газета оказалась народной, защищала интересы абхазского народа, призывала к просвещению, к справедливости. На страницах этой газеты появились замечательные произведения, которые по сей день не теряют своего художественного смысла и значимости. Это первый абхазский рассказ "Под чужим небом", стихотворение Михаила Лакрба, посвященное Дмитрию Гулиа, которое не потеряло актуальности и сейчас", — подчеркнул Мушни Ласуриа.

Газета "Апсны" сыграла большую роль в укоренении и развитии письменной культуры и в особенности в становлении абхазской журналистики и художественной литературы, считает он.

"Аԥсны" — общественно-политическая газета на абхазском языке. Газета издается в Абхазии 98 лет. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. Газета "Аԥсны" с 1921 по 1991 годы называлась "Аԥсны ҟапшь" (Красная Абхазия).

Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.

В этом году 25 февраля Союз журналистов Абхазии совместно с Госкомитетом по репатриации провел ежегодный творческий конкурс среди абхазских СМИ. В число призеров вошел журналист Sputnik Абхазия Бадри Есиава за материал "История сирийского солдата Гечба: война, вернувшая родину". Также Sputnik Абхазия удостоилась специального диплома за активное участие в конкурсе посвященного репатриации.

Лучшие журналистские работы определялись по трем конкурсам: "Лучшая журналистская работа 2017 года", "Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Госкомитета по репатриации Республики Абхазия", и "Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Национального Банка Республики Абхазия на лучшую журналистскую работу по банковской деятельности".