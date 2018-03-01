Желтый символ женского дня: путь мимозы

Символ международного женского дня – мимоза в этом году расцвела слишком рано. И потому многим представительницам прекрасного пола в России ароматные желтые веточки могут и не достаться. О том, как в республике собирают душистые ветки, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В то время, как в России мужчины, сломя голову, ищут для своих прекрасных женщин главные цветы ранней весны, в Абхазии на мимозовых рощах трудятся, как пчелы, сотни людей, которые стараются вовремя успеть собрать душистые желтые веточки.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская таможня: тридцать тонн мимозы вывезено в Россию

Сейчас в Абхазии выдались теплые солнечные дни – самое время для сбора мимозы.

"Берем секатор, ручную пилу и картонные коробки. Это все, что нам нужно для сбора мимозы", – инструктирует сборщица Маргарита Мосекян и направляется в сад, где над небольшим ручейком раскинулись высокие деревья мимозы.

Сама Маргарита родилась и живет в селе Пшап, где сейчас проходит сбор цветов.

Сбор мимозы в фотографиях смотрите здесь>>

"Можно сказать, что я с раннего детства занимаюсь мимозой. Помогала родителям, будучи еще школьницей. Сейчас вот вместе с соседями, помогая друг другу собираем душистые цветы", – рассказывает она.

Сборщики мимозы жалуются, что в этом году дерево расцвело слишком рано.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор мимозы

"Зима у нас выдалась теплая, и мимоза слишком рано распустилась, – сетует Маргарита Мосекян. – И потому ее не так много будет на рынке. Когда зима холодная, деревья раскрываются позднее. И к 8 марта получаются хорошие, пышные веточки".

Но не только ранняя весна повлияла на качество душистых веток, уверен другой сборщик, который только-только отслужил в армии и в сезон мимозы решил немного заработать.

"Мимоза любит не только тепло, но и солнце. Да, у нас выдались теплые дни, но в последнее время постоянно шли дожди. Из-за этого некоторые цветки вовсе не раскрылись и выгорели. А такой товар нельзя продовать", – с сожалением рассказывает Ашот Мартиросян.

Ашот с пилой в одной руке и стремянкой в другой, вместе с 11-летним Арменом Конбакчяном направляется к дереву. Начинается сбор мимозы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор мимозы

"Конечно, можно срывать веточки, если они в зоне досягаемости, но чаще всего приходится лезть на дерево и ручной пилой рубить большую ветку", – говорит он с дерева.

Свои стандарты

Еще пару минут, и сук дерева подает на землю. К этому моменту другие жители села уже успели подтянуться.

Женщины с секаторами в руках срезают желтые пушистые ветки.

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"У нас есть свои стандартные размеры – 20-30 см. Нужно, чтобы веточки были красивые, одинакового размера и пышные. Срезаем неровные кончики и раскладываем в коробки ", – поясняет Маргарита Мосекян, которые ловко управляет секатором.

Для сбора мимозы, по словам Мосекян, нужно обладать определенными знаниями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор мимозы

"Важно вовремя успеть собрать ветки. Например, нельзя собирать еще не раскрывшиеся ветки, нельзя срывать выгоревшие или же нельзя собирать мимозу после дождя", – объясняет она.

Не успеваем оглядеться, женщины под строгим руководством 11-летнего Армена справляются с целой ветвью дерева.

На удивленный вид журналистов, сборщики лаконично отвечают: сноровка.

"Осенью и зимой мы зарабатываем на мандаринах и апельсинах, а весной на мимозе. Мы уже привыкли быстро работать", – с важным видом произносит Армен.

Дальше упакованная мимоза ожидает перекупщиков, которые сами приезжают в село. Килограмм мимозы в этом году местные жители продают по 40-50 рублей.