Желтый символ женского дня: путь мимозы

Сария Кварацхелия, Sputnik
В то время, как в России мужчины, сломя голову, ищут для своих прекрасных женщин главные цветы ранней весны, в Абхазии на мимозовых рощах трудятся, как пчелы, сотни людей, которые стараются вовремя успеть собрать душистые желтые веточки.
Сейчас в Абхазии выдались теплые солнечные дни – самое время для сбора мимозы.
"Берем секатор, ручную пилу и картонные коробки. Это все, что нам нужно для сбора мимозы", – инструктирует сборщица Маргарита Мосекян и направляется в сад, где над небольшим ручейком раскинулись высокие деревья мимозы.
Сама Маргарита родилась и живет в селе Пшап, где сейчас проходит сбор цветов.
Сбор мимозы в фотографиях смотрите здесь>>
"Можно сказать, что я с раннего детства занимаюсь мимозой. Помогала родителям, будучи еще школьницей. Сейчас вот вместе с соседями, помогая друг другу собираем душистые цветы", – рассказывает она.
Сборщики мимозы жалуются, что в этом году дерево расцвело слишком рано.
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор мимозы
"Зима у нас выдалась теплая, и мимоза слишком рано распустилась, – сетует Маргарита Мосекян. – И потому ее не так много будет на рынке. Когда зима холодная, деревья раскрываются позднее. И к 8 марта получаются хорошие, пышные веточки".
Но не только ранняя весна повлияла на качество душистых веток, уверен другой сборщик, который только-только отслужил в армии и в сезон мимозы решил немного заработать.
"Мимоза любит не только тепло, но и солнце. Да, у нас выдались теплые дни, но в последнее время постоянно шли дожди. Из-за этого некоторые цветки вовсе не раскрылись и выгорели. А такой товар нельзя продовать", – с сожалением рассказывает Ашот Мартиросян.
Ашот с пилой в одной руке и стремянкой в другой, вместе с 11-летним Арменом Конбакчяном направляется к дереву. Начинается сбор мимозы.
"Конечно, можно срывать веточки, если они в зоне досягаемости, но чаще всего приходится лезть на дерево и ручной пилой рубить большую ветку", – говорит он с дерева.
Свои стандарты
Еще пару минут, и сук дерева подает на землю. К этому моменту другие жители села уже успели подтянуться.
Женщины с секаторами в руках срезают желтые пушистые ветки.
"У нас есть свои стандартные размеры – 20-30 см. Нужно, чтобы веточки были красивые, одинакового размера и пышные. Срезаем неровные кончики и раскладываем в коробки ", – поясняет Маргарита Мосекян, которые ловко управляет секатором.
Для сбора мимозы, по словам Мосекян, нужно обладать определенными знаниями.
"Важно вовремя успеть собрать ветки. Например, нельзя собирать еще не раскрывшиеся ветки, нельзя срывать выгоревшие или же нельзя собирать мимозу после дождя", – объясняет она.
Не успеваем оглядеться, женщины под строгим руководством 11-летнего Армена справляются с целой ветвью дерева.
На удивленный вид журналистов, сборщики лаконично отвечают: сноровка.
"Осенью и зимой мы зарабатываем на мандаринах и апельсинах, а весной на мимозе. Мы уже привыкли быстро работать", – с важным видом произносит Армен.
Дальше упакованная мимоза ожидает перекупщиков, которые сами приезжают в село. Килограмм мимозы в этом году местные жители продают по 40-50 рублей.