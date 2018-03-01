Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу

С середины февраля из Абхазии в Россию ежегодно много тысяч коробок отправляется с мимозой, которая стала неотъемлемой частью праздника весны.

В Абхазии мимоза расцвела еще в феврале. Местные экспортеры уже приготовили секаторы, ручные пилки и коробки для сбора душистых цветов. Одни из них – жители села Пшап, которые уже более недели собирают мимозу и отправляют в Россию.

"Мимозу нужно собирать аккуратно, в хорошую погоду. Если ее собирать в дождь и холод, то цветки могут выгореть", – поясняет сборщик мимозы Ашот Мартиросян.

Веточки мимозы можно ломать руками, либо срезать секатором. Размер ветки должен быть стандартным – 20-30 сантиметров.

Подробнее о сборе мимозы читайте в материале Сарии Кварацхелия>>