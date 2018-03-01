Цушба о дождях в марте: прощание зимы и лета

Исполняющий обязанности начальника отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амир Цушба в интервью Sputnik рассказал о том, какая погода будет в Абхазии в марте.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Амра Амичба. В марте неустойчивая погода, будут и дождливые, и солнечные дни, прогнозирует погоду в первый месяц весны Амир Цушба.

"Сейчас с 1 марта начались дожди, как мы и прогнозировали. Абхазы в старину говорили, это время, когда зима и весна расходятся, и поэтому такая погода", — сказал он.

Цушба отметил, что значительного ухудшения погоды пока не прогнозируется.

"У нас есть возможность прогнозировать до десяти дней, но конкретно о двух-трех днях можем сказать. Мы еще в понедельник сказали, что 1 марта ухудшится погода. В последний день зимы, вчера 28 февраля, было очень тепло. А сегодня 1 марта уже до пяти градусов понизилась температура", — заметил он.

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По его словам, в прошедшие годы были времена, когда в марте фиксировалась низкая температура до минус трех градусов.

"Нулевая и минусовая температура была 12, 17, 18 и 19 марта 2012 года. В марте этого года, такое пока не можем прогнозировать. За три-четыре дня точнее сообщим", — сказал Амир Цушба.

Он пояснил, что порывистый ветер до 10-15 метров в секунду может нанести урон только старым деревьям с ослабленной корневой системой.

"Если ветер до 23 метров в секунду, тогда считается, что он может нанести вред. Шквального ветра стоит бояться. Но такого по нашим метеонаблюдениям не должно быть в ближайшее время", — отметил Цушба.

Метеоролог констатировал, что в этом году зима была теплая, так как воздушные массы с северо-востока не проникли на территорию Абхазии.