Тропами Славы: 25 лет началу операции по освобождению села Лабра

Со дня начала боевой операции по освобождению села Лабра в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов прошло 25 лет. В этот день Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба совместно с Институтом гуманитарных исследований, администрацией Кутола и Союзом молодежи села организовали военно-историческую экспедицию "Тропами Славы".

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Памятные мероприятия в день начала наступательной операции по освобождению села Лабра начались у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Кутол. Ветераны войны, школьники, жители села возложили цветы к памятнику и поклонились памяти погибших.

Стратегическая высота © Sputnik Амра Амичба Встреча в тени лавровишни: ветераны группы "Стрелец" 24 года спустя

После возложения цветов к памятнику погибшим, мероприятия посвященные началу наступательной операции на село Лабра, продолжились в здании кутолской средней школы, где участники стратегически важной операции рассказали о том, как она начиналась и какие сложности были при взятии населенного пункта.

"В истории Отечественной войны народа Абхазии, Мартовское наступление на Восточном фронте очень значимое, тогда нашим бойцам приходилось освобождать территорию постепенно. Грузины контролировали стратегические высоты, это Аныуаа рху, Лабра, Тоумыш. Они могли обстреливать близлежащие села, так как они видели территории как на своей ладони", — сказал ветеран войны, кавалер Ордена Леона Гиви Цвинария

© Sputnik Бадрак Авидзба Гиви Цвинария

Бои за Лабру были очень тяжелые, для того, чтобы отбить село у противника, абхазские воины приложили большие усилия, заметил ветеран.

"Сначала бойцы из сел Кутол и Джгерда сделали укрепление на пересечении сел Кутол и Лабра, грузины сидели на высоте, они переместились после того, как мы вытеснили их из нижней части села. Для того, чтобы одолеть врага и заставить его покинуть высоту необходимо было разработать план", — сказал Цвинария.

В результате наступательной операции абхазских бойцов, первого марта удалось освободить село Лабра от грузинских захватчиков.

"Они были вынуждены отступить, в боях погибли наши ребята, эту высоту необходимо было брать. В ходе наступления мы взяли много трофейных автоматов, боеприпасов и так далее", — подчеркнул участник событий.

Мероприятия посвященные началу операции по взятию села Лабра в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов

Удержать высоту

Гиви Цвинария вспоминает, что после захвата стратегической высоты уставшим в боях абхазским защитникам не удалось ее контролировать."Нужно было делать позицию на высоте, но наши ребята были очень уставшими, лишенные отдыха и сна, подумали, что освобожденное село не представляет опасности и заняли другие места. Узнав о том, что Лабра не занята абхазами, грузинские военные вновь захватили ее", — сказал ветеран Гиви Цвинария.

По его словам был создан план, по которому предполагалось в течение одной недели отбить у врага важное с военной точки зрения село.

"9 марта было наступление на Лабру, тогда в ней участвовали группы "Стрелец", "Дельфин", "Маугли", "Кама", "Малыш" из сел Кутол, Джгерда и Лашкиндар (Цхенцкар),Тамыш, Адзюбжа и других сел", — подчеркнул он.

После успешного наступления, село Лабра уже полностью контролировала абхазская сторона создав там свои позиции.

© Sputnik Бадрак Авидзба Казарма в которой собирались бойцы во время наступательной операции

Сохранить историю

Перед собравшимися также выступила директор Госмузея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Мзия Бейа, которая рассказала, что военно-историческая экспедиция "Тропами Славы" организована для того, чтобы все помнили о важной дате в истории Отечественной войны.

"Главная наша задача сохранить нашу историю, для того, чтобы из уст в уста передавали историю войны, чтобы наша молодежь знала свою историю. С нами сегодня приехали студенты Абхазского государственного университета, научные работники", — отметила Бейя.

Мзия Бейя обратилась к ветеранам войны о том, чтобы они передали в музей предметы связанные с войной если они у них сохранились.

После, школьники Кутолской школы прочли стихотворения в память погибших в Отечественной войне.

© Sputnik Бадрак Авидзба Мероприятия посвященные началу операции по взятию села Лабра в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов

По тропе освободителей

Участники акции продолжили свой путь по местам, по котором прошли войны абхазской армии во время наступательной операции 25 лет назад. Колонна из нескольких автомобилей останавливалась в самых ключевых местах наступления. Ветераны вспоминали, как начиналась операция и как проходила. Первым таким пунктом стала казарма, расположенная в нижней части села Лабра, где собирались абхазские бойцы.

"В этой казарме сидели наши боевики, с этой позиции началось освобождение нижней Лабры, после успешной операции, которая началась здесь, мы уже закрепились в глубине села, создав вторую позицию. В одной группе было от 20 до 40 человек", — сказал Гиви Цвинария.

Участники военно-исторической экспедиции "Тропами Славы" останавливались в местах, где погибали абхазские бойцы.

© Sputnik Бадрак Авидзба Мероприятия посвященные началу операции по взятию села Лабра в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов

"Раненых мы вывозили на тракторе, позже нам сообщили, что трактор подорвался, тогда погибли Бондо Бебия, Даур Кутарба, Зураб Кварандзия и Тимур Джалогония", — вспоминает участник наступления.

Историк, житель села Кутол, Геннадий Цулая рассказал о том, какую стратегическую ценность представляло село Лабра.

Интервью Геннадия Цулая слушайте здесь>>

"Отсюда пролегает одна из дорог на город Ткуарчал, если бы грузинские военные прорвали направление сел Кутол и Джгерда, они заходили бы в тыл Ткуарчала. Грузины стремились захватить Ткуарчал именно отсюда", — отметил Цулая.

Конечным пунктом экспедиции был памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, который близится к завершению строительства. Участники возложили цветы к памятнику.

© Sputnik Авидзба Бадрак Мероприятия посвященные началу операции по взятию села Лабра в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов

Грузинские войска оккупировали село Лабра 25 декабря 1992 года. Подтянув резервы, они неоднократно предпринимали попытки захвата село Кутол и выход к предгорьям Кодорского хребта. С целью устрашения жителей села Лабра противник осуществлял карательные акции, расстрелы, пытки, грабежи, поджоги домов, захват заложников для последующего обмена или выкупа. В течение января и февраля 1993 года грузинские войска совершенствовали оборону, укрепляя свои позиции в селе.