4 марта 1921 года: через советизацию к восстановлению государственности Абхазии

4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть, которая, по мнению историков привела к восстановлению абхазской государственности.

СУХУМ — 4 мар, Sputnik. 4 марта — весьма знаменательная дата в истории Абхазии, считает историк, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований (АбИГИ) Сослан Салакая. Именно в этот день в 1921 году в республике была установлена советская власть.

По словам историка, сегодня эта дата утратила былое значение, но вместе с тем он отмечает, что на самом деле, эта дата выходит далеко за рамки просто советизации.

"Нельзя забывать, что практически к началу 1921 года Абхазия была оккупирована Грузией, и приход большевиков к власти, поддержанный Красной Армией, расценивался как освобождение от грузинской оккупации. Абхазские большевики, учтя неудачный опыт 1918 года, когда они просто объявили Абхазию Сухумским округом в составе РСФСР, на сей раз уже говорили о восстановлении абхазского государства. Действительно мы видим, что в конце марта была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая республика. Так что можно сказать, что советизация одновременно привела к восстановлению абхазской государственности", — сказал Салакая.

Ученый уверен, что по большому счету установление советской власти в республике было исторически обусловлено, ведь Грузия к тому моменту оставалась последней несоветской страной в Закавказье. Сослан Салакая подчеркивает, что независимо от желания, приход советской власти в тех исторических условиях был неизбежен.

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Нестор Лакоба: вся жизнь - борьба

"Возможно, абхазские большевики сыграли на опережение, видя, что это все равно реальность, и поставили вопрос именно так, что абхазы сами боролись за установление советской власти, хотя для простого народа это была не столько борьба за некую советскую власть, сколько за освобождение от грузинской оккупации", — пояснил историк.

В советское время, вспоминает ученый, четвертое марта было одним из немногих праздников, который объединял абхазов и который они отмечали чуть ли не как свой национальный праздник.

"Эта дата останется важной, пока существуют абхазы и абхазское государство. Забывать такие даты нельзя", — сказал Сослан Салакая.

Доктор исторических наук Аслан Авидзба также считает, народ Абхазии воспринимал борьбу за советскую власть как борьбу за освобождение от Грузии.

"Абхазский народ воспринимал установление советской власти как избавление от грузинских меньшевиков. Это подтвердили и последовавшие события, когда абхазы, не получив ожидаемых результатов от советской власти, начали выступать и против нее", — подчеркнул Авидзба.

По его словам, многие абхазские историки связывают восстановление государственности Абхазии именно с установлением в республике советской власти.

© Sputnik Роберт Джопуа Салакая: договор с Грузией 1921 года – судьбоносное событие для Абхазии

"В 1864 году государственность Абхазии была ликвидирована. И суверенитет страны был восстановлен, благодаря установлению советской власти", — отметил кандидат исторических наук.

4 марта 2018 года исполнилось 97 лет со дня установления советской власти в Абхазии. В этот день в 1921 году части Красной Армии, двигавшиеся со стороны Кубани, вместе с абхазскими красногвардейцами во главе с членом Ревкома Абхазии Николаем Акиртава вошли в Сухум. Через два дня Ревком республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взял в свои руки всю полноту власти в Абхазии.