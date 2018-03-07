Досрочники: российские военные в Абхазии уже выбирают президента России

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Жители Абхазии, имеющие российский паспорт, могут проголосовать на 20 избирательных участках на территории республики.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. По состоянию на 7 марта в Абхазии в выборах президента России досрочно проголосовало около 2700 человек. Об этом Sputnik сообщил посол России в Абхазии Семен Григорьев.

"Досрочное голосование по выборам президента Российской Федерации на территории Абхазии проводится только для военнослужащих 7-ой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии с 3 по 10 марта сего года по графику, утвержденному ЦИК России", — добавил он.

© Sputnik. Игорь Онучин Ищите ближайший участок: где в Абхазии отдать голос на выборах президента России

Принять участие в выборах президента России могут люди, достигшие 18-летнего возраста в день голосования. Для того чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, необходимо иметь при себе действительный российский паспорт.

Граждане Российской Федерации, временно находящиеся в Республике Абхазия, также могут принять участие в голосовании. Избирательные участки будут работать в воскресенье 18 марта с 08:00 до 20:00.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.