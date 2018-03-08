8 марта 1993 года: первый военный женский праздник

413 дней: 8 марта 1993 года /

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Пошла на работу пешком. Опять через железнодорожные пути. На путях стоит пустой пока состав санитарного поезда под знаком Красного Креста. Это для вывоза возможных раненых при наступлении абхазов. Хорошо подготовились грузины к возможному наступлению абхазцев. Совсем забыла о том, что сегодня праздник женщин. На работе заместителю директора Зое принесли много гиацинтов. И она поделилась со мной тремя штуками: 2 белых и 1 розовый. Чудно пахнут, стоя дома в вазочке. Поставила карточки в ящики, взяла новую работу. Зашла на рынок и купила 1 килограмм картофеля – 160 рублей, 2 килограмма тыквы – 140 рублей, редис – 40 рублей. Кукурузная мука сейчас 100 рублей за килограмм, а кукуруза все равно 80 рублей, хотя свободно в продаже хлеб", — пишет она.

По телевидению Абхазии, по словам пенсионерки, Надарейшвили сказал, что в Абхазию везут много продуктов.

"Дойдут ли, не перехватит ли по дороге к горожанам эту продукцию мафия и не попадет ли она лишь на черный рынок по баснословным ценам? – задается Людмила Тарнава вопросом. – Уже вижу на черном рынке у спекулянтов большие коробки с подсолнечной халвой. У всех там халва. Откуда, как попала к частным лицам, через какие пути-дороги? Это и есть продуктовая мафия! Эх, Тамаз Владимирович, почему делаете вид, что вам все это неизвестно? А за окном сейчас бухают пушки. Один раз так тряхануло, что дом вздрогнул. Мы уже привыкли, но все равно страшно. Замдиректора обещала выхлопотать нам в честь 8 Марта по 1 000 рублей в подарок женщинам от Министерства культуры. Боже, в каких условиях мы тут оказались! Хорошо, что сейчас есть пока хлеб и свет. Отпала надобность искать хворост, дрова. Ну, хоть весна впереди. А сейчас пока сижу и под ногами – грелка с горячей водой. Стынут ноги. Раньше мимоза весной так рано пушилась золотистыми шариками, а сейчас 8 Марта — она стоит совсем зеленая. Так и не раскрылась", – жалуется Людмила Тарнава в дневнике.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.