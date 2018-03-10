Первый туристический: форум "VISIT APSNY" завершился в Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы", организованный Абхазским союзом туризма совместно с Торгово-промышленной палатой, проходил в республике с 7 по 10 марта.

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Первый блин не комом

Организаторы туристического форума включили в программу проведение круглых столов, панельных сессий, на которых обсуждались различные вопросы, связанные с туристической отраслью республики. Гости из России делились своим опытом решения проблем, которые существуют и в Абхазии.

Для участников форума также были организованы рекламные туры по республике, они посетили Рицинский национальный парк, Гагру, Новый Афон, Сухум. Работники туристического бизнеса из России также могли ознакомиться с условиями работы отелей и домов отдыха.

В заключительный день форума состоялась обзорная экскурсия по Сухуму, участникам форума показали отели столицы, которые работают круглый год.

"Такие ознакомительные экскурсии были включены в программу форума для того, чтобы наши гости увидели, какого уровня отели у нас есть, чтобы они воочию убедились, что в Абхазии хороший уровень размещения", — сказала президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина.

Днем ранее участники "VISIT APSNY" посетили город Гагру и озеро Рица. "Потом приехали на застолье вечером, все очень довольны", — добавила Калягина.

Она отметила, что гостей также очень заинтересовал абхазский быт. "Вот эту программу не все знают, у нас в основном однодневные экскурсии, не все туристические агенты знали, что у нас есть такое застолье, где показана аутентичность, где показан быт абхазов", — заметила она.

Анна Калягина с удовлетворением отметила, что первый туристический форум в Абхазии оказался успешным, что подтверждает количество его участников.

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В рамках туристического форума были подписаны соглашения и договоры с российскими коллегами, сообщила Калягина.

"Мы, во-первых, пообщались друг с другом, до этого мы, конечно, проводили заседания, обсуждения в течение года, но не в таком ракурсе, чтобы это было целый день, чтобы мы поделились своими достижениями, успехами. Все увидели, что у нас довольно развит туристический бизнес и очень многие участники рынка и отели находятся на довольно высоком уровне", — подчеркнула президент "Абхазского Союза туризма".

Толчок туристической индустрии

Председатель экспертного агентства инновационного развития регионов России Елена Чурина поделилась своим мнениям относительно проведенного туристического форума.

"Учитывая всю экономическую и политическую ситуацию, в которой находится Абхазия, форум — та самая первая ласточка, которая даст очень большой толчок развитию туристической индустрии. Участники форума очень честно и открыто говорили о проблемах, понимая, что эти проблемы существуют. У нас не стояла задача сразу давать готовые рецепты решения, у нас стояла задача первый раз сказать, что мы создали такую площадку и что мы понимаем проблемы, которые существуют и готовы их решать с нашими партнерами из Российской Федерации, из других стран", — сказала Чурина.

Она отмечает, что в Абхазию хотят ездить туристы как из России так и из других стран.

"А это значит, что мы должны соответствовать международному уровню. На меня Абхазия каждый раз производит впечатление, ее гостеприимство, ее необыкновенная доброжелательность. Страна души, это не просто пустые слова и бренд, написанный в интернете, это реально страна души, в которой живут самые доброжелательные и самые гостеприимные люди", — подчеркнула Чурина.

Ежегодная площадка

Президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина рассказала, что туристический форум-выставка "VISIT APSNY" будет ежегодным.

"Форум будет проводиться каждый год, потому что он принес столько эмоций и плодов. Буквально на следующий день участники форума стали делиться новыми идеями, в каком-то другом ракурсе посмотрели на свой бизнес и хотят общаться дальше", — подчеркнула Калягина.

Что обсуждали на форуме?

Елена Чурина рассказала, какие темы обсуждались на первом туристическом форуме-выставке.

"Во-первых, конечно, мы обсуждали, что происходит сегодня в туристическом мире, потому что Абхазия не висит в воздухе, она находится в мировом сообществе и, в том числе в плане пересечения туристических потоков", — сказала она.

По ее словам, набрав в интернете запрос, куда поехать на 8 марта, она получила огромное количество различных вариантов ответа. При большой конкуренции в туристической сфере необходимо эффективно продвигать туристический продукт, считает Чурина.

"Я задала вопрос специалистам, собравшимся на форуме, как они думают, где в этом разнообразии результатов будет стоять Абхазия. Если вы понимаете, чем располагаете сегодня, то дальше должны понимать не только то, чем вы можете привлечь клиента, вы должны понимать, чем вы можете его удержать в очень конкурентном поле. Черное море есть не только в Абхазии, оно есть в России, Болгарии, Турции. Горы есть не только в Абхазии — есть Альпы, Тибет, Гималаи, о конкуренции в этой области и в других вопросах шла речь на форуме", — рассказала она.

Также обсуждались современные особенности маркетинга в туризме.

"Мы обсудили проблему страхования, у вас существует закон об обязательном страховании, он не выполняется, я как эксперт могу об этом сказать. Если закон не выполняется, он должен быть либо отменен, либо замещен тем законом, который должен выполняться", — подчеркнула Чурина.

Существует огромное количество стран, которые не пускают туриста на свою территорию без страховки, заметила она.

"К сожалению, мы не очень широко смогли обсудить вопросы логистики, в результате чего мы порекомендовали создать при президенте Республики Абхазия общественный совет по туризму, потому что туризм у вас является одной из основных отраслей наполнения бюджета. Поэтому было бы целесообразно, как мы это делаем в Российской Федерации, создать при президенте такой общественный Совет и в него включить всех представителей всех сфер, которые затрагивает туризм", — подчеркнула Елена Чурина.

Самобытный туристический продукт

Говоря о том, чем могла бы Абхазия привлечь туристов в республику, Анна Калягина рассказала, что это возможно при помощи самобытного продукта в туризме.

"Мы можем выработать этот продукт, это может быть не один, а несколько продуктов. Он будет продуман, проработан и именно с этим продуктом мы будем выходить на широкую рекламу, создавая бренд Абхазии. Когда турист едет в какую-то страну он выбирает свой продукт. В первой сессии форума был вопрос о том, зачем туристу ехать в Абхазию, вот именно на этот вопрос мы должны ответить. Когда турист выбирает из большого количества предложений, он видит и говорит, — да, именно Абхазия мне подходит, потому что я люблю горы, активный туризм, мне нравится рафтинг, соприкоснуться с природой", — сказала Калягина.

По ее словам, другой турист может выбрать какое-то другое направление в туризме, которое есть в Абхазии.

"Это исторические памятники, соприкосновение с древней историей. Но мы сами это должны предложить, пока нет предложения, нет и спроса. Мы должны сформировать эти продукты, понять, что конкретно мы предлагаем, и тогда, будет спрос на продукт", — заверила президент "Абхазского Союза туризма".

На сегодня туристы рассматривают Абхазию в основном как морской курорт, говорит Калягина.

"Мы говорим о сезонности, на самом деле, Абхазия это не только купальный сезон, мы должны уйти от этой сезонности, мы должны круглый год принимать туристов. Для этого и необходим событийный туризм, для этого был проведен праздник "Цветение мимозы", который мы предложили на форуме-выставке, и планируем, что этот праздник тоже будет ежегодным, он уже отделится от форума-выставки, будет полноценным фестивалем, который будет проходить несколько дней", — поделилась планами Анна Калягина.

Рекламные туры

В рамках туристического форума были проведены рекламные туры, о своих впечатлениях рассказала Елена Чурина.

"Во-первых, мы побывали на туристическом маршруте, который затрагивал Гагру и озеро Рица. Нам одновременно было показано все, чем обладает курортное место, с его исторической частью и, конечно, Рицинский национальный реликтовый парк, который как природная жемчужина является одной из достопримечательностей Абхазии и самой посещаемой на данный момент", — сказала Чурина.

Также в рекламных турах гости посетили отели республики. "Здесь есть небольшой странный парадокс, те отели, которые ставят себе значительно выше звездность, на мой взгляд, не дотягивают до нее. А те, которые не ставят, на мой взгляд, значительно лучше, комфортнее, качественнее могут оказывать услуги", — отметила она.

Рассказывая об абхазской национальной кухне, она призналась, что этот вопрос для нее самый сложный.

"Так как я увлекаюсь здоровым питанием, то для меня абхазская кухня — это наверно необыкновенно сладкие апельсины, фантастические вкусные лимоны, это те самые мандарины с запахом Нового года, к которому мы привыкли в Советском Союзе", — отметила Чурина.

Одним из брендов туристической Абхазии может быть "Мандариновый Новый год" сказала она.

"Под этим брендом совершенно спокойно можно приглашать праздновать Новый год туристов. Конечно, это еще "Цветение мимозы", вы не представляете, каким у нас, экспертов, было 8 марта в Абхазии. Если меня спросят, когда я лучше всего в жизни праздновала 8 марта, я скажу, что это было в Абхазии, мне подарили целое дерево мимозы", — сказала Чурина.

Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY", был организован "Абхазским союзом туризма" совместно с Торгово-промышленной палатой. Помимо рабочих встреч и круглых столов, в программе форума были экскурсии по Абхазии. В форуме приняли участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин" и другие.