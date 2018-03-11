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Леон и Наала

Квициния: мультсериал "Леон и Наала" поможет изучить абхазский язык

© Фото: Screenshot: APSAR KAVKAZ
В Абхазии
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Мультипликатор Астамур Квициния по предложению Государственного комитета по языковой политике работает над мультипликационным сериалом "Леон и Наала".

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Амра Амичба.  Мультсериал будет интересен как детям, так и взрослым, которые хотят изучить абхазский язык. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал мультипликатор Астамур Квициния.

По его словам, из-за ограниченных финансовых возможностей отснято пока пять серий из десяти запланированных.

"Сценарий писали вместе с сотрудниками Госкомитета по языковой политике. Старались преподнести текст просто и емко, чтобы ребенок запомнил. И чтобы было легко для восприятия тем, кто не знает абхазского языка, — сказал Квициния.  — Очень много трудился над пятью сериями.  Вначале нужно было найти концепцию. В пределах двух, двух с половиной минут решили сделать продолжительность одной серии. За это время одну тему раскрываем. Например, первая серия была посвящена приветствию.  Не только дети, есть и взрослые некоторые, которые не знают, как правильно здороваться. Казалось бы, простая тема, но считаю ее актуальной".

Мультфильм Леон и Наала
© Фото: Screenshot: APSAR KAVKAZ
Мультфильм "Леон и Наала"

Мультипликатор отметил, что для осуществления замысла по мультсериалу ему пришлось осваивать новую 3D-технологию.

"Последние три года усиленно занимаюсь мультипликацией по технологии 3D. Это мне было очень интересно, и я постарался изучить ее. Было сложно учить, так как  в Абхазии нет никого, у кого можно было бы поучиться. Кроме меня, никто этим не занимается, не у кого было спрашивать, — сказал Астамур Квициния. — Там много составляющих. Во-первых, должен уметь рисовать, но надо освоить еще много компьютерных программ. Начал с рекламы — в клипах появлялись мои мультяшные герои".

Квициния подчеркнул, что его главная цель —  через мультипликацию показать абхазскую культуру.

"В Государственном комитете по языковой политике предложили, если смогу, сериальную версию обучающего мультфильма сделать. Ранее подобную идею я им предлагал. Детям будет интереснее осваивать что-то новое, если предложить им это в форме игры или мультфильма", — сказал он.

Мультипликатор Астамур Квициния в предыдущие годы иллюстрировал несколько книг, выпущенных  Государственным фондом по развитию абхазского языка, а также выпустил "Абхазские комиксы" про Абраскила и Инапха Кягуа.




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