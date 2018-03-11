Квициния: мультсериал "Леон и Наала" поможет изучить абхазский язык

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Амра Амичба. Мультсериал будет интересен как детям, так и взрослым, которые хотят изучить абхазский язык. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал мультипликатор Астамур Квициния.

По его словам, из-за ограниченных финансовых возможностей отснято пока пять серий из десяти запланированных.

"Сценарий писали вместе с сотрудниками Госкомитета по языковой политике. Старались преподнести текст просто и емко, чтобы ребенок запомнил. И чтобы было легко для восприятия тем, кто не знает абхазского языка, — сказал Квициния. — Очень много трудился над пятью сериями. Вначале нужно было найти концепцию. В пределах двух, двух с половиной минут решили сделать продолжительность одной серии. За это время одну тему раскрываем. Например, первая серия была посвящена приветствию. Не только дети, есть и взрослые некоторые, которые не знают, как правильно здороваться. Казалось бы, простая тема, но считаю ее актуальной".

Мультипликатор отметил, что для осуществления замысла по мультсериалу ему пришлось осваивать новую 3D-технологию.

"Последние три года усиленно занимаюсь мультипликацией по технологии 3D. Это мне было очень интересно, и я постарался изучить ее. Было сложно учить, так как в Абхазии нет никого, у кого можно было бы поучиться. Кроме меня, никто этим не занимается, не у кого было спрашивать, — сказал Астамур Квициния. — Там много составляющих. Во-первых, должен уметь рисовать, но надо освоить еще много компьютерных программ. Начал с рекламы — в клипах появлялись мои мультяшные герои".

Квициния подчеркнул, что его главная цель — через мультипликацию показать абхазскую культуру.

"В Государственном комитете по языковой политике предложили, если смогу, сериальную версию обучающего мультфильма сделать. Ранее подобную идею я им предлагал. Детям будет интереснее осваивать что-то новое, если предложить им это в форме игры или мультфильма", — сказал он.

Мультипликатор Астамур Квициния в предыдущие годы иллюстрировал несколько книг, выпущенных Государственным фондом по развитию абхазского языка, а также выпустил "Абхазские комиксы" про Абраскила и Инапха Кягуа.