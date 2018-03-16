Уникальный абхазский перевод Евангелия от Иоанна найден в Стокгольме

По данным директора Абхазского института гуманитарных исследований Арды Ашуба, книга-перевод Евангелия от Иоанна Омара Бейгуаа была издана в 1984 году в единственном экземпляре.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Мировом институте перевода Библии, в Стокгольме, найден перевод Евангелия от Иоанна на абхазском языке, выполненный абхазским ученым Омаром Бейгуаа, жившим в Турции, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия директор Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Арда Ашуба.

По его данным, книга уникального перевода вышла в единственном экземпляре.

"В 2018 году будут изданы труды Омара Бейгуаа в пяти томах, четвертым томом станет его перевод Евангелия от Иоанна, у читателей, живущих в Абхазии и Турции, появится возможность познакомиться с этой работой", — подчеркнул он.

Отрывок из Евангелия в переводе Омара Бейгуа

Арда Ашуба рассказал предысторию, которая предшествовала появлению этого труда знаменитого ученого Омара Бейгуаа.

"Мировой институт перевода Библии, в столице Швеции Стокгольме задался целью распространения Евангелия от Иоанна среди народов, которые обладают письменностью или не обладают таковой. В то время (советское – ред.) не было возможности, чтобы ученые из Швеции приехали и предложили перевод Евангелия ученому в Абхазии. Государственные службы безопасности следили за этим, не было разрешения", — добавил он.

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Тогда ученые Мирового института перевода Библии в Стокгольме решили предложить перевод человеку, живущему за пределами Абхазии, таким человеком стал в совершенстве владевший абхазским языком знаменитый ученый, живший в Турции.

"Он изучал абхазский язык, фольклор, историю Абхазии. Он не работал в исследовательском институте, но он знал и чувствовал родной язык и с успехом исследовал его. Он хотел, чтобы и другие народы узнали о богатстве абхазского языка и фольклора", — рассказал Ашуба.

Перевод был осуществлен по заказу Мирового института перевода Библии и издан отдельной книгой в Стокгольме в 1984 году.

"Омар Бейгуаа создал свой алфавит на основе турецкого шрифта, чтобы на нем могли читать все абхазы, живущие в Турции. В 1975 году, когда он впервые приехал в Абхазию, он увидел, какие книги изданы на абхазском языке по истории, фольклору, языку, по другим направлениям", — отметил Ашуба.

Арда Ашуба предположил, что именно в это время в Государственном музее или в мемориальном музее Дмитрия Гулиа Омар Бейгуаа познакомился с изданием перевода Библии на абхазский язык 1912 года.

"Но Омар Бейгуаа получил предложение перевести Евангелие в 1976-1977 годах, после того как посетил Абхазию. Встает вопрос, почему он решил заняться этим вопросом, может быть, для того чтобы посмотреть возможности языка. Омар Бейгуаа перевел Евангелие, однако мы не знали, кто ему заказал эту работу, и где она хранится, сколько ему понадобилось времени, чтобы завершить перевод", — подчеркнул директор АбИГИ.

После смерти Омара Бейгуаа в 2001 году все его рукописи привезли в Абхазский институт гуманитарных исследований.

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"Написанные им тексты на турецком шрифте, переносятся на сегодняшний наш шрифт, чтобы абхазский читатель мог увидеть. Эта работа стала возможной благодаря ученице Омара Бейгуаа, живущей в Турции Махинур Папба. В ходе нашего разговора о творчестве Бейгуаа она сказала, между прочим, что он переводил священное писание. Это меня заинтересовало, но я подумал, что речь идет о Коране. Позже я обратился в Московский институт перевода Библии с вопросом, переводил ли Омар Бейгуаа Библию", — сообщил Ашуба.

Спустя некоторое время Московский институт перевода Библии подтвердил, что Омар Бейгуаа переводил Евангелие от Иоанна.

"Два-три месяца я не получал ответа, где находится его работа. Меня очень интересовало, очень хотел увидеть, каким получился перевод, какие есть особенности и так далее. Пришел ответ о том, что работа Омара Бейгуаа находится в Стокгольме, но она написана другим шрифтом, я попросил прислать фотографии, мне их прислали", — рассказал он.

Позже, сумев прочесть абхазский язык на турецком шрифте, на котором написано Евангелие от Иоанна, Арда Ашуба стал переводить его на абхазский шрифт.

Абхазский ученый Омар Беигуаа родился в 1901 году в Турции. Его дед Хасан был выселен вместе с другими абхазами из села Абжакуа Сухумского района в 1877 или 1878 году. Омар Беигуаа занимался изучением абхазского языка, истории, мифологии, этнографии и грамматики абхазов и других народов Кавказа. Им подготовлен и издан на турецком языке объемный научный труд по абхазологии.

Евангелие от Иоанна – четвертая книга Нового Завета. По христианской традиции считается, что она была написана апостолом Иоанном, который был назван Иоанном Богословом. Именно он на тайной вечере спросил Христа: "Господи! Кто предаст Тебя?".