Небо, самолет, выборы: для избирателей из Псху организовали спецавиарейс в Сухум

Амра Амичба, Sputnik
Ожидающие
Спецавиарейс для доставки избирателей из высокогорного села Псху 18 марта осуществил лично Вячеслав Эшба, генеральный директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба. Борт вылетел в Псху к 11 часам.
Это уже второй рейс, первую группу привезли еще в четверг 16 марта. Среди них учительница местной школы Светлана Кантария.
"За два дня прилетела. Остановились у дочери Виктории, она у меня кондитер. Сейчас вот жду односельчан, чтобы иметь возможность со всеми пойти проголосовать. Думали, каким образом нам проголосовать. И вот, прилетели за нами. Жители села Псху с довольно-таки большой степенью ответственности и сознательности подошли к вопросу, — подчеркнула она. — Мы же в курсе политики. Как граждане России мы сами должны определять наше будущее, поэтому пришли голосовать. Если не я, то кто же? Наверное, этот принцип должен быть главенствующим. С удовольствием проголосуем. Надеемся, что наша великая соседка Россия, также, как и до этого, будет нам помогать. А мы, естественно, сами тоже не должны оплошать, каждый на своем месте, что может, должен делать".
Директор сельской школы Анатолий Турков рассказал, что жители сами обратились в администрацию Сухумского района и попросили помощи. Их власти услышали и прислали самолет.
"Свой голос считаем нужным и обязаны его отдать на выборах президента России. Рады, что нас в таком отдаленном месте не забыли, и каждый может исполнить свой гражданский долг", — сказал Турков.
Глава администрации Сухумского района Валерий Смыр заметил, что район большой, а избирательный участок только в селе Эшера.
"В каждое село автобусы будут ходить, чтобы доставить избирателей на участки. А Псху – высокогорное село, дороги закрыты. Мы решили доставить их самолетом в Сухум, чтобы люди смогли проголосовать и не остались в стороне", — пояснил Смыр.
Прибывающие
Послышались возгласы: "Летят! Вот они!". В небе над аэропортом показался белый с зеленой полосой самолет. Сел. Встречающие ринулись к трапу.
"Добро пожаловать! Как долетели?", — пожимая руки прибывшим, спрашивал глава Администрации села Псху Даниил Зухба.
Студентка Елена Семененко бросилась обнимать свою бабушку Татьяну Козаренко, которую не видела полгода. Елена учится в вузе в Сухуме, собиралась полететь к родителям в Псху, но не успела на самолет.
"Повидала бабушку, и будто дома побывала", — чуть не плача, призналась девушка.
Около 20 избирателей поспешили к автобусу, который их уже ждал, и отправились на избирательный участок в Сухуме, расположенный в здании 14-й средней школы.
На вопрос корреспондента Sputnik, почему все члены избирательной комиссии сидят в военной форме, Калинин пояснил, что это военнослужащие 7-й российской военной базы, дислоцирующейся в Абхазии, помогают в проведении выборов.
Учительнице школы из высокогорного села Надежде Квадзба всего 21 год. По ее словам, в выборах президента и парламента Абхазии уже принимала участие, а вот за президента России голосует впервые.
Пенсионерка Клавдия Харькова заметила, что, несмотря на то, что в хозяйстве много дел, решила нужным проголосовать.
"У нас сейчас начинается подготовка огорода к посадке, надо пахать, и хозяйство надо смотреть. Мы все оставили и прилетели на выборы, чтобы выбрать достойного президента. Мы надеемся и желали бы, чтобы тот, кого мы выберем, приехал к нам на Псху, увидел, как мы живем, посмотрел нашу дорогу", — пожелала Харькова.
Глава сельской администрации Даниил Зухба, дождавшись, пока все проголосуют, сообщил, что часа два все могут по рынку походить, купить необходимое в хозяйстве или продукты.
"Сын электроды заказал, надо успеть купить", — сказала Елена Кипина, усаживаясь на свое место в автобусе.
В 16 часов самолет должен вылететь в Псху, чтобы успеть до заката вернуться в аэропорт.