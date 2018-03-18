Небо, самолет, выборы: для избирателей из Псху организовали спецавиарейс в Сухум

О полете избирателей из высокогорного села Псху в Сухум для участия в голосовании на выборах президента России читайте в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Ожидающие

Спецавиарейс для доставки избирателей из высокогорного села Псху 18 марта осуществил лично Вячеслав Эшба, генеральный директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба. Борт вылетел в Псху к 11 часам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Более 15 тысяч избирателей уже проголосовали в Абхазии

Это уже второй рейс, первую группу привезли еще в четверг 16 марта. Среди них учительница местной школы Светлана Кантария.

"За два дня прилетела. Остановились у дочери Виктории, она у меня кондитер. Сейчас вот жду односельчан, чтобы иметь возможность со всеми пойти проголосовать. Думали, каким образом нам проголосовать. И вот, прилетели за нами. Жители села Псху с довольно-таки большой степенью ответственности и сознательности подошли к вопросу, — подчеркнула она. — Мы же в курсе политики. Как граждане России мы сами должны определять наше будущее, поэтому пришли голосовать. Если не я, то кто же? Наверное, этот принцип должен быть главенствующим. С удовольствием проголосуем. Надеемся, что наша великая соседка Россия, также, как и до этого, будет нам помогать. А мы, естественно, сами тоже не должны оплошать, каждый на своем месте, что может, должен делать".

Директор сельской школы Анатолий Турков рассказал, что жители сами обратились в администрацию Сухумского района и попросили помощи. Их власти услышали и прислали самолет.

"Свой голос считаем нужным и обязаны его отдать на выборах президента России. Рады, что нас в таком отдаленном месте не забыли, и каждый может исполнить свой гражданский долг", — сказал Турков.

Глава администрации Сухумского района Валерий Смыр заметил, что район большой, а избирательный участок только в селе Эшера.

"В каждое село автобусы будут ходить, чтобы доставить избирателей на участки. А Псху – высокогорное село, дороги закрыты. Мы решили доставить их самолетом в Сухум, чтобы люди смогли проголосовать и не остались в стороне", — пояснил Смыр.

Прибывающие

Послышались возгласы: "Летят! Вот они!". В небе над аэропортом показался белый с зеленой полосой самолет. Сел. Встречающие ринулись к трапу.

"Добро пожаловать! Как долетели?", — пожимая руки прибывшим, спрашивал глава Администрации села Псху Даниил Зухба.

Студентка Елена Семененко бросилась обнимать свою бабушку Татьяну Козаренко, которую не видела полгода. Елена учится в вузе в Сухуме, собиралась полететь к родителям в Псху, но не успела на самолет.

"Повидала бабушку, и будто дома побывала", — чуть не плача, призналась девушка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы президента Российской Федерации в Абхазии

Около 20 избирателей поспешили к автобусу, который их уже ждал, и отправились на избирательный участок в Сухуме, расположенный в здании 14-й средней школы.

По словам заместителя председателя избирательного участка Сергея Калинина, к обеду также многолюдно, как и с утра. Гостям из Псху пришлось немного постоять в очереди.

На вопрос корреспондента Sputnik, почему все члены избирательной комиссии сидят в военной форме, Калинин пояснил, что это военнослужащие 7-й российской военной базы, дислоцирующейся в Абхазии, помогают в проведении выборов.

Учительнице школы из высокогорного села Надежде Квадзба всего 21 год. По ее словам, в выборах президента и парламента Абхазии уже принимала участие, а вот за президента России голосует впервые.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы президента Российской Федерации в Абхазии

Пенсионерка Клавдия Харькова заметила, что, несмотря на то, что в хозяйстве много дел, решила нужным проголосовать.

"У нас сейчас начинается подготовка огорода к посадке, надо пахать, и хозяйство надо смотреть. Мы все оставили и прилетели на выборы, чтобы выбрать достойного президента. Мы надеемся и желали бы, чтобы тот, кого мы выберем, приехал к нам на Псху, увидел, как мы живем, посмотрел нашу дорогу", — пожелала Харькова.

Глава сельской администрации Даниил Зухба, дождавшись, пока все проголосуют, сообщил, что часа два все могут по рынку походить, купить необходимое в хозяйстве или продукты.

"Сын электроды заказал, надо успеть купить", — сказала Елена Кипина, усаживаясь на свое место в автобусе.

В 16 часов самолет должен вылететь в Псху, чтобы успеть до заката вернуться в аэропорт.