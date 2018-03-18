Джавадов: 30 тысяч избирателей в Абхазии проголосовали на выборах президента РФ

По всей территории Абхазии с 8 часов утра до 20 часов вечера 18 марта будут работать 20 избирательных участков для голосования на выборах президента России.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В Абхазии к 16:00 18 марта на выборах президента России проголосовало 30 тысяч избирателей, об этом радио Sputnik сообщил третий секретарь посольства России Турал Джавадов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия задает тон: ЦИК назвал страны, где активно голосуют избиратели

"На всех участках по республике наблюдается активное голосование", — отметил он.

По словам Джавадова, благодаря помощи местных властей у жителей отдаленных населенных пунктов есть возможность проголосовать на выборах президента России.

"Автобусами организованно довозят на избирательный участок избирателей. Никаких проблем не наблюдается", — подчеркнул он.

В выборах президента России на избирательных участках в Абхазии уже приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, который проголосовал на участке в здании средней школы № 14 в Сухуме, а также посол России в Абхазии Семен Григорьев, который отдал свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскир.

Граждане России, проживающие в Абхазии, проявляют высокую активность на выборах. По словам посла России в Абхазии, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет. Абхазские избиратели отмечают, что на выборы президента России приходят, как на праздник, так как они, выбирая президента России, выбирают и свое будущее.

Администрацией Сухумского района спецавиарейсом в Сухум были доставлены для голосования жители высокогорного села Псху.

В 8 часов утра 18 марта по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации. Они будут открыты до 20 часов вечера воскресенья.