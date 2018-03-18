На праздник: как в Абхазии голосуют на выборах президента России

Избирательные участки на выборы президента России в Абхазии открылись в 8 утра. Как сообщают в Sputnik из районных администрации, явка высокая, люди идут на голосование, как на праздник. О том, как проходят выборы президента России в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Во всех районах Абхазии в 8 утра 18 марта были открыты 20 избирательных участков.

В Сухуме было открыто пять участков, четыре — в самой столице, один — в Сухумском районе. Как отметил глава района Валерий Смыр, явка избирателей с раннего утра высокая.

"Как вы знаете, Сухумский – большой район. В горах расположено село Псху, жители которого попросили организовать им участие в выборах президента России. Со стороны администрации района постарались всячески поспособствовать этому. Заказали самолет, на котором все желающие проголосовать граждане, прилетели в Сухум и смогли отдать свой голос на ближайшем к аэропорту избирательном участке. В селе Псху в большинстве проживают русские, которые очень хотели проголосовать. Самолет доставляет по 10 человек", – сказал он.

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В Восточной Абхазии, как отмечают главы администраций, несмотря на то, что граждан, имеющих право голосовать не так много, если сравнивать с центром и Западной частью республики, но избиратели проявляют высокую активность.

В Ткуарчале в здании Дома культуры в 8 утра открылся единственный на весь район участок, на котором могли отдать свой голос горожане, а также жители всех 15 сел района.

"Как только открылись участки, очень активно приходят и голосуют. Настроение у людей хорошее, приходят, как на праздник. Всего 15 сел входят в состав района. Из них в 11 проживает много граждан России. Они составляют основную массу электората. В других трех селах проживает не так много граждан России, всего по 5-6 человек. И, тем не менее, все приходят", – поделилась наблюдениями глава Ткуарчала Аида Чачхалия.

Горожане также активно приходят на избирательный участок. По данным на 12 часов проголосовало более 1200 человек.

Выездное голосование перезагружено

В Очамчырском районе открылись три избирательных участка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джавадов: 30 тысяч избирателей в Абхазии проголосовали на выборах президента РФ

"В общем, российское гражданство в районе имеют до девяти тысяч жителей. На данный момент комиссия отмечает хорошую явку. Думаю, что до завершения выборов на участке проголосует до 90 % граждан, которые имеют право голосовать. Люди до сих пор идут на выборы", – отметил заместителя главы администрации района Славик Кучуберия.

В районе, по словам замглавы администрации, перезагружено выездное голосование.

"До 300 людей, которые по состоянию здоровья не могут прийти на выборы подали заявку своевременно. По самому городу выехали к 30 избирателям, остальные проживают в отдаленных селах", – сказал Кучуберия.

С песнями и танцами

Глава администрации Гала Темур Надарая сообщил, что в районе люди приходят на выборы с хорошим настроением.

"Как и погода, настроение избирателей в Гале прекрасное. Несмотря на то, что в районе не так много граждан, которые имеют право голосовать, избиратели приходят активно. Из 606 граждан России, проживающих в Гале по состоянию на 12 часов проголосовало более 300 человек. Это говорит о том, что люди с большим желанием идут на выборы", – считает Надарая.

В Гале к выборам президента России подготовились, как к празднику. Администрация района организовала для граждан концерт с участием фольклорных ансамблей.

"Сегодня в городе проходит концерт с участием фольклорных ансамблей, дети поют и танцуют. Мы всячески помогаем проводить выборы. Также в село Гуада сегодня отправили машину – выездное голосование для тех, кто по состоянию здоровья не смогли сами прийти на участок. По состоянию на 15 часов, можно сказать, что все жители Гала, имеющие право, проголосовали на выборах президента России", – добавил он.

Праздничная атмосфера

По словам главы Гудаутского района Руслана Ладария, в районе было организовано четыре избирательных участка.

"Четыре избирательных участка в селе Бамбора, в селе Лыхны, в здании Гдаутской школы № 2 и в городе Новый Афон открылись в 8 утра. Активность избирателей высокая. С 8 утра и вплоть до обеда были очереди на всех участках. Честно говоря, я не ожидал такой активности. Думал, что с восьми до 11 люди будут приходить, но после избирателей станет поменьше, но нет. Вплоть до обеда на участках были большие очереди. Избирательный участок в Гудаутской школе №2 настолько был перезагружен, что нам пришлось организовать транспорт и отправить людей на участок в селе Лыхны. Также в после обеда на Бамборском участке закончились бюллетени и людей пришлось отправлять на участки в Гудаутской школе № 2 и в селе Лыхны", – отметил Ладария.

В Гагрском районе также четыре участка.

"По данным на 15 часов проголосовало более 5 тысяч человек. Отмечена высокая активность. Большие очереди. Народ активно идет на выборы. Атмосфера очень праздничная, люди понимают, за что голосуют. Можно даже сказать, что приходят с радостью. Нет никаких эксцессов, конфликтов. Все проходит согласно тому, что мы и ожидали. По данным на 16 часов нет никаких жалоб. Все идет как положено. Также есть случай, когда специальная комиссия выехала к избирателю, который по состоянию здоровья не смог самостоятельно явиться на выборы. Но это было заранее обговорено", – рассказал глава Гагры Геннадий Сичинава.

20 избирательных участков на выборы президента России открылись по всей Абхазии в 8 утра 18 марта. Голосование завершится в 8 вечера.