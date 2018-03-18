Группа избирателей прилетела чартерным рейсом в Сухум на выборы президента России

Администрация Сухумского района организовала спецавиарейс для доставки избирателей из высокогорного села Псху в Сухум 18 марта.

Самолет, за штурвалом которого был лично Вячеслав Эшба, генеральный директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба, приземлился в 12 часов. Это уже второй рейс, первую группу привезли еще в четверг 16 марта.

Около 20 избирателей — вновь прилетевшие и те, кто ранее прибыл — поспешили к автобусу, который ждал их и поехали в ближайший избирательный участок в Сухуме в здании 14 средней школы.

Пенсионерка Клавдия Харькова заметила, что, несмотря на то, что в хозяйстве много дел, решила нужным проголосовать.

"Мы надеемся и желали бы, чтобы тот, кого мы выберем, приехал к нам на Псху, увидел, как мы живем, посмотрел нашу дорогу", — сказала Харькова.

Глава Администрации села Псху Даниил Зухба, сообщил, что часа два все могут по рынку походить, купить необходимое в хозяйстве или продукты.

В 16 часов самолет должен вылететь в Псху, чтобы пилот до темноты успел вернуться в аэропорт.

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