Джавадов: 42 тысячи избирателей в Абхазии проголосовали на выборах президента РФ

Избирательные участки на выборы президента России закрылись в Абхазии в 8:00 часов вечера, предварительные итоги голосования в Абхазии будут объявлены 19 марта.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Около 42 тысяч избирателей граждан России, проживающих в Абхазии, проголосовали на выборах президента, сообщил на радио Sputnik третий секретарь посольства России Турал Джавадов.

"По состоянию на 20:00 часов, явка избирателей в Абхазии составляет около 42 тысяч", – сказал он.

Предварительные данные голосования в Абхазии объявят 19 марта.

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20 избирательных участков открылись на территории Абхазии в 8 утра 18 марта. В выборах президента России приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, который проголосовал на участке в здании средней школы № 14 в Сухуме, а также посол России в Абхазии Семен Григорьев, отдавший свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Граждане России, проживающие в Абхазии, проявляют высокую активность на выборах. По словам посла России в Абхазии, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет. Абхазские избиратели отмечают, что на выборы президента России приходят, как на праздник, так как они, выбирая президента России, выбирают и свое будущее.

На заседании ЦИК, член комиссии Василий Лихачев отметил активность избирателей в Абхазии.

Местные власти оказали всемерную поддержку, так избирателям из высокогорного села Псху был предоставлен самолет в Сухум.

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