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Габуния: юрлица, не заменившие ИНН, могут потерять имущество

CC0
В Абхазии
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Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал о необходимости замены идентификационного номера налогоплательщика до конца первого квартала 2018 года.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Юридические лица, не прошедшие процедуру перерегистрации, в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 2017 года могут потерять имущественные и неимущественные права, сказал в интервью Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.

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"Что касается имущественных прав, если юридическому лицу выделен земельный участок или недвижимость, он рискует ее потерять в случае непрохождения перерегистрации. Поэтому, когда мы говорим о возможной потере имущественных прав, мы прежде всего подразумеваем земельные участки, поскольку у нас очень много юридических лиц, которые когда-то взяли в аренду, но не оплачивают земельный налог и не сдают какую-либо отчетность. После того как мы сделали перерегистрацию, у нас выявляются лица, которые фактически являются неактивными", — рассказал он. 

Интервью Георгия Габуния слушайте здесь>>

Юридические лица, не заменившие бланки ИНН, должны быть ликвидированы, добавил он. Габуния отметил, что людей, которые все еще не заменили бланки ИНН, не так много.

Непрошедшие процедуру перерегистрации будут признаны не состоящими на налоговом учете, пояснил Габуния.

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Министерство по налогам и сборам Абхазии ранее напомнило, что лица не прошедшие процедуру перерегистрации (замену бланков ИНН), в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 2017 года, признаются не состоящими на налоговом учете и по истечении первого квартала 2018 года к ним будут применяться процедура принудительной ликвидации с предварительным проведением налоговой проверки.

"Министерство по налогам и сборам вынужденно пошло на такую меру. Процедура замены бланка ИНН носит очень значимый характер в деле налогообложения, у нас максимальный срок был до 1 декабря 2017 года, по истечении марта – первого квартала 2018 года – люди не явились на замену бланка", — сказал Габуния.

Георгий Габуния выразил надежду на то, что напоминание налогоплательщикам, сделанное Министерством по налогам и сборам, будет способствовать тому, что люди придут на замену бланка ИНН.

"Если они не придут, то мы, конечно, будем проводить предварительные налоговые проверки на предмет наличия каких-либо налогооблагаемых оборотов за время существования этих юридических лиц. Если таковые не будут выявлены, то мы будем обращаться в Министерство юстиции с вопросом о ликвидации этих юридических лиц", — отметил Габуния.

Министерство по налогам и сборам Абхазии проинформировало, что при применении процедуры принудительной ликвидации юридических лиц они могут утратить имущественные и неимущественные права, в том числе право пользования земельными участками.




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