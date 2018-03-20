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Георгий Габуния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Габуния: у не получивших новый ИНН есть шанс избежать ликвидации

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О том, что грозит лицам, не прошедшим процедуру перерегистрации (замену бланков ИНН) в Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия напоминает о том, что лица не прошедшие процедуру перерегистрации (замену бланков ИНН), в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 06.06.2017 года, признаются не состоящими на налоговом учете и по истечении первого квартала 2018 года к ним будет применяться процедура принудительной ликвидации с предварительным проведением налоговой проверки. 

МНС Республики Абхазия также информирует, что при применении процедуры принудительной ликвидации, указанные лица могут утратить имущественные и неимущественные права, в том числе право пользования земельными участками.

"Министерство по налогам и сборам было вынуждено пойти на такие крайние меры, поскольку процедура замены бланков носит очень значимый характер в общем деле налогооблажения. Окончательный срок перерегистрации был до 1 декабря 2017 года. Не так много людей, которые не прошли регистрацию, но тем не менее таковые имеются. Особенно речь идет о юрлицах. В соответствии с постановлением Кабмина, эти лица должны быть ликвидированы. Прежде чем начать эту процедуру, мы издали такое предупреждение-напоминание для налогоплательщиков, чтобы они все еще смогли прийти и заменить бланки ИНН. Если они не придут, то мы будем проводить предварительные налоговые проверки", — отметил Габуния в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

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