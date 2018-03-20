Миссия выполнена: посол России в Абхазии Семен Григорьев покинет пост

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посол России в Абхазии Семен Григорьев, информируя о завершении своей дипломатической миссии, отметил, что в республике он оставляет частицу своего сердца.

"Хотел бы вас проинформировать о том, что в Москве принято решение о завершении моей дипломатической миссии в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия в связи с переходом на другую работу", — добавил он.

Григорьев также проинформировал, что сегодня он передаст ноту в МИД республики с запросом согласия абхазской стороны на нового российского посла в Абхазии.

© Sputnik Томас Тхайцук Григорьев подвел итоги выборов президента России на территории Абхазии

"Как известно, мое назначение в качестве посла в Сухуме произошло сразу после исторического решения о признании России независимости Абхазии в 2008 году, то есть без малого десять лет назад. Это большой срок и для страны, и для посольства, и для меня лично", — отметил Григорьев.

Семен Григорьев выразил слова благодарности президенту Абхазии Раулю Хаджимба и его предшественникам на посту главы республики, всем, кто на разных этапах помогал становлению первой российской дипломатической миссии в независимой Абхазии.

"И, конечно, главная моя благодарность народу Абхазии, который с неимоверной теплотой и радушием принял посольство России. Я не прощаюсь сегодня, потому что проведу в Абхазии еще некоторое время, необходимое для выполнения формальностей", — сказал он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил искреннюю благодарность Семену Григорьеву.

"Признание Абхазии Россией для нас является важным историческим шагом, и первый человек, который представлял великую Россию здесь – Семен Вячеславович, который сделал все для того, чтобы отношения между Абхазией и Россией были на высоком уровне", — подчеркнул Хаджимба.

Глава государства отметил, что к человеку, который представлял Россию в Абхазии у народа республики будет сохраняться теплое отношение.

Завершая встречу, президент вручил Семену Григорьеву высшую государственную награду – орден "Ахьдз-Апша" I степени.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии наградил орденом "Ахьдз-Апша" I степени первого посла России в Абхазии Семена Григорьева

Чрезвычайном и Полномочным послом России в Абхазии Семен Григорьев был назначен Указом президента РФ 25 октября 2008 года. 1 ноября 2012 года посол России в Абхазии был удостоен звания почетного профессора Абхазского государственного университета.

Интервью дипломата Семена Григорьева на радио Sputnik Абхазия слушайте здесь>>