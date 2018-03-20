Ночью дождь с грозой, днем без осадков: погода в Абхазии на среду

СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в среду 21 марта в Абхазии ночью и утром ливневый дождь с грозой, днем осадки прекратятся, температура воздуха понизится до +12°С.
Атмосферное давление пониженное, 756 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +9˚С, днем воздух прогреется до +17˚С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение на море значительное, силой от трех до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.