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Акция благодарности ветеранам: Итабуп Аиааиразы

Благотворительная акция "Итабуп Аиааиразы" началась в Абхазии

© Sputnik Амра Амичба
В Абхазии
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Общественная кампания "Итабуп Аиааиразы" (абх. – "Спасибо за победу"), инициированная Благотворительной общественной организацией "Киараз", будет проходить семь месяцев и приурочена к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Амра Амичба.  Общественная кампания "Итабуп Аиааиразы" призвана обратить внимание общества и государства на проблемы ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и  оказать им необходимую помощь и поддержку. Об этом сообщила на презентации руководитель проекта Тамила Соломко.

Пресс конференция благотворительного фонда Киараз и компании Вина и воды Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Основная цель кампании, по ее словам, — сбор средств для оказания помощи ветеранам.

"Задача кампании – вовлечение общественных организаций, предприятий, организаций, коллективов, СМИ для привлечения потенциальных доноров. На протяжении семи месяцев у нас будут проводиться акции, готовиться социальные ролики, флешмобы, рекламы, баннеры, листовки, смс-пожертвования, будут привлекаться медийные личности. Будут проводиться благотворительные мероприятия, такие как показ спектаклей, аукцион картин, благотворительные ужины, которые будут проводить рестораны и кафе, ряд спортивных мероприятий. Итоговый благотворительный концерт, где каждый гражданин сможет услышать о собранной сумме и на что она будет потрачена, — перечислила Соломко. — Бывают моменты, когда нам надо объединиться и делать что-то вместе. Мне кажется, это тот самый момент. История у нас общая, победа тоже, так давайте сделаем так, чтобы благое дело у нас тоже было общим".

Член совета учредителей БОО "Киараз" Аида Хонелия отметила, что "Итабуп Аиааиразы" – это акция благодарности нашим защитникам.

Архивное фото коробок с вещами
© Sputnik. Екатерина Соловьева
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"Среди подопечных "Киараза" есть остронуждающиеся семьи ветеранов Отечественной войны. Каждый, кто принял участие в войне, — это человек, который готов был отдать жизнь за Родину, за свой народ. И они выстояли, каждый из них вышел с победой из этой неравной борьбы. Они пережили сложное время экономической блокады. И, несмотря на все трудности, они за редким исключением создали семьи, у них родились дети. И у них подорвано здоровье. Именно они оказываются наиболее незащищенными, по ним бьют и безработица, и экономические неурядицы", — отметила Хонелия.

По ее словам, у участников войны нет никаких льгот, у инвалидов есть, у награжденных орденами и медалями есть.

"А у обычного рядового ветерана ничего, в лучшем случае выйдет на пенсию и будет получать 500 рублей. Мушни Хварцкия, когда отправлял бойцов в бой, говорил: "Вы должны вернуться живыми. Если вы погибнете, останутся трусы. От трусов родятся трусы". Мы в первую очередь должны думать и заботиться о детях ветеранов, их семьях, они должны вырасти достойными своих отцов. Потому что именно в них есть этот ген бесстрашия, ген благородства. Наш долг, чтобы наша акция благодарности состоялась. Думаю, люди поддержат нас", — выразила уверенность Аида Хонелия.

Архивное фото.
© Sputnik. Тарас Литвиненко
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Хонелия сообщила, что ресторан, которым она руководит, каждую среду будет проводить акцию "Благотворительный ужин" – с каждого оплаченного чека десять процентов будет перечисляться на проект "Итабуп Аиааиразы".

"Надеюсь, эту инициативу поддержат и другие рестораны как в Абхазии, так и в Москве, и в Санкт-Петербурге, которые принадлежат абхазам", — сказала она.

Исполнительный директор Благотворительной общественной организацией "Киараз" Камма Гопия напомнила, что на протяжении трех лет среди благотворительных акций "Киараза" — помощь семьям ветеранам Отечественной войны Абхазии в строительстве жилья, помощь в лечении и многое другое. По ее словам, каждая вторая семья из числа подопечных "Киараза" – это семья ветерана Отечественной войны народа Абхазии.

"Когда детям ветерана нечего надеть, когда детям ветерана нечего поесть, когда ребенок умирает, потому что у отца-ветерана нет денег, чтобы своевременно повести его в больницу —  это трагедия", — сказала Гопия.

На презентации общественной кампании "Итабуп Аиааиразы" собравшимся продемонстрировали кадры из различных сюжетов о ветеранах, их семьях, детях, и условиях их жизни. 

Акция благодарности ветеранам: Итабуп Аиааиразы
© Sputnik Амра Амичба
Акция благодарности ветеранам: "Итабуп Аиааиразы"



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