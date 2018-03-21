Чирикба: через двадцать лет еще меньше абхазов будут знать родной язык

Заседание экспертного совета Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" по программе "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" прошло в Сухуме в среду 21 марта.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Амра Амичба. Через двадцать лет в Абхазии останется сорок процентов абхазов, знающих родной язык. Такие результаты исследования привел руководитель направления по развитию языков программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" Вячеслав Чирикба.

"Если пойдет такими темпами, это приведет к смерти языка", — заявил он.

По его словам, проведено исследование по всем районам Абхазии.

"И выяснили, что в селе ситуация хорошая, однако сельское население постепенно становится городским по экономическим причинам. Уровень знания абхазского языка в младших классах школ и детских садах колеблется от 20 до 30 процентов. Язык явно сдает свои позиции очень быстро", — отметил ученый.

Вячеслав Чирикба считает, что нужно принимать очень решительные и быстрые меры, чтобы ситуацию изменить в лучшую сторону.

"Надо поднять престиж языка, расширить его функции. Он официально считается государственным языком. Однако нигде не употребляется, кроме курсов в университете. Надо сделать его реально государственным языком. Введенный в действие закон о государственном языке просто не выполнятся на всех уровнях – на властных и общественных уровнях", — сказал он.

По словам Чирикба, абхазский и абазинский языки не выдерживают конкуренции с русским.

"Сферы применения языков сужается как в Абхазии, так и в Карачаево-Черкесии, где тоже проводилось исследование. По естественным причинам — поскольку русский язык является языком межнационального общения. Урбанизация и глобализация приводит к тому, что некоторые языки становятся нефункциональными, происходит их угасание, — отметил он. – Из детей городских абазинских семей половина точно не знает языка.

В Абхазии ситуация как ни парадоксально не лучше, хотя у нас и государство есть, и огромное количество институтов, фондов, групп, которые занимаются абхазским языком".

Чирикба подчеркнул, что цель программы — изучение состояния абхазского и абазинского языков и поиск мер по оздоровлению ситуации, используя мировой опыт. Он сообщил, что планируется пригласить специалистов, которые в своих странах успешно решили вопрос сохранения языков. По наблюдениям ученого, их действия позволили языкам процветать и даже расширять географию распространения.

"Параллельно мы должны изучить все учебники абхазского и абазинского языков, методики. Наши учебники устарели на сто процентов. Они отражают лексику, темы 20 годов ХХ века. Мои дети учатся в школе, и я вижу, как они мучаются с архаичных понятиями и названиями предметов, о которых никто не знает. Ребенку современному неинтересно. Ему интереснее в интернете смотреть мультфильмы, чем читать странные тексты, которые не имеют отношения к их действительности, — заметил он. — Цель конечной программы – создание новой методики изучения абхазского языка и изменение всех учебников. Без реформы изучения абхазского языка в школах государственный язык ожидает очень туманное будущее".

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Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба не согласился с Чирикба, что все учебники морально устарели.

"Говорить, что совсем не годятся – некорректно, — сказал министр. — Те же авторы составляют ваши методики. Получается, вы им повторно поручаете то, что они уже сделали в Институте педагогики. На издание учебной, методической литературы, если раньше выделялось пять миллионов рублей, два года назад мы добились, чтобы нам выделялось десять миллионов. Какие-то учебники нам удалось изменить, чтобы педагогам было комфортно работать, а ученикам было доступно. Есть возможность издать, даже объявили, что готовы платить гонорары авторам новых учебников. Где их найти, этих специалистов. Готовы оплачивать работы новых авторов учебников. Но их нет".

Проректор Карачаево-Черкесского госуниверситета Сергей Пазов сообщил, что подготовлен том архивных материалов, посвященный Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 года.

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"Материалы из архивов Санкт-Петербурга, Армении, Москвы, Краснодара. Очень много материалов, о которых мы не знали, они впервые вводятся в научный оборот, — сказал он. — Программа "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" за два года работы показала, что она жизнеспособная и дает результат. За эти два года проведено много солидных экспедиций, касающихся как языкового материала, фольклорно-диалектического материала, так и чисто искусствоведческого – поделки, куклы и так далее".

Руководитель программы, президент АНО "Алашара" Мусса Экзеков отметил, что для работы собралась профессиональная команда.

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"Серьезные задачи ставили перед собой. Упустили направление организации программ по изучению языка с использованием разных возможностей, методик, печатной продукции, аудио, видео. На сегодняшний день уже есть очень острая потребность и через Всемирный конгресс в свою программу включаем вопрос сохранения и развития языка. Мы не можем нашим согражданам за рубежом предложить достаточно оформленные материалы для сохранения и развития языка. Хотел бы, чтобы обсудили наши возможности с нашей командой ученых, что мы можем сделать, как мы можем ответить на эти задачи. Как воздух, нужны книги по апсуара, абаза, которые мы уже сегодня должны были положить на стол в каждую семью".

Заседание экспертного совета Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" по программе "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" прошло в Сухуме в среду 21 марта.