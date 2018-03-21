Депутаты поспорили из-за "Абхазии": почему отложили приватизацию гостиницы в Гагре

Очередное заседание Народного Собрания-Парламента Абхазии было жарким. Бурную полемику вызвала приватизация гостиничного комплекса "Абхазия" в Гагре. О том, как проходило обсуждение в Парламенте и что решили народные избранники, читайте в нашем материале.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Восстановить гостиницу

Депутат Парламента, председатель комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба представил проект постановления Народного Собрания "Об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации". И здесь вокруг судьбы "Абхазии", гагрской гостиницы, развернулся горячий спор.

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Начальная стоимость "Абхазии" составила более 67 миллионов рублей.

"Условия и сроки восстановления объекта по инвестициям не более трех лет, и сумма составляет 120 миллионов рублей, способ приватизации – конкурс", — буднично охарактеризовал пункт перечня депутат.

Но на этом месте коллеги его прервали и попросили ознакомиться с документами, по которым было принято решение о включении гостиничного комплекса в перечень приватизируемых объектов.

Александр Цишба попытался успокоить и заверил, что комитет провел всю необходимую работу, прежде чем выносить вопрос на обсуждение в Парламент.

"Данный вопрос обсуждается достаточно давно, было проведено ни одно комитетское заседание по этому поводу. Вопрос обсуждался как здесь, так и в исполнительной власти и, насколько я знаю, Кабинет Министров одобрил. Нужно сказать, что по этому вопросу достаточно уникальная ситуация, где инвесторами являются внутренние инвесторы. Это те люди, у которых на руках ряд лет есть арендные договоры. Этот объект кому-то не передается, в данном случае речь идет о том, что объем тех вложений, который необходим, возможен, если бы у арендаторов была возможность приватизировать объект", — пояснил парламентарий Алмас Джапуа.

Депутат Батал Айба поинтересовался, выполнены ли условия аренды гостиницы "Абхазия".

"Данное юридическое лицо, которое является арендатором этого объекта, взяло на себя обязательство восстановить гостиницу, но в то время возникли финансовые сложности, поэтому отложили восстановление объекта, но гостиница содержится", — сообщил Александр Цишба.

Батал Айба предостерег от того, что не должна повториться ситуация, когда крупные туристические объекты находятся в аренде, но при этом они не восстанавливаются.

"Я, безусловно, поддерживаю идею частной собственности, считаю, что именно она дает возможность сохранения всего наследства, это касается недвижимости и так далее, но у меня точечный вопрос именно касаемо гостиницы "Абхазия". У меня есть некие опасения, что она, как и ряд других объектов, может "зависнуть", и мы с вами прекрасно знаем, что у нас не было прецедента, когда человек выкупая, приватизируя, доводил свои обязательства до конца", — сказал он.

Депутат Батал Табагуа отметил, что ни один арендатор не хочет вкладываться в арендованное имущество.

"Они все в основном хотят иметь дело с имуществом, которое свободно и не подлежит никаким обязательствам, к великому сожалению, такая ситуация возникает. Поэтому, видимо, нам нужно идти от того, когда после приобретения они будут вкладываться. Понятно, что возникнет куча вопросов, могут собственники измениться, но, если мы не пойдем по такому пути, у нас ничего не получится. Далее, у нас возникают проблемы с нашими гражданами, которые не имеют денег. Взять кредит в банке они реально не могут, не могут заложить арендуемое имущество и возникает такая проблема", — считает Табагуа.

Алмас Джапуа практически поручился за нынешних владельцев "Абхазии" и заверил, что намерения у них серьезные.

"Мы имеем случай, когда люди действительно будут восстанавливать объект, арендатор дал гарантии на уровне руководства страны о том, что гостиница будет восстановлена", — заявил Джапуа.

Председатель Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия заметил, что ситуация с гагрской гостиницей контролируемая.

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"Мы достаточно долго обсуждали этот вопрос, все упиралось в вопрос восстановления объекта своевременно. Что касается инвестиционных договоров, которые мы внедрили более полутора лет назад, они работают. Те договоры о купле-продаже, которые были совершены до того, по которым нет ответственности, там нет никаких обязательств и покупателя. Здесь есть все, есть инвестиционный договор, есть объем вложений, в случае невыполнения мы расторгаем договор", — объяснил Пипия.

Объект в Гагре будет продаваться по конкурсу, так как прямая продажа в Абхазии отменена, сказал он.

Решили отложить

Вице-спикер Парламента Абхазии Левон Галустян положительно оценил внедрение новых методов, в том числе инвестиционные соглашения к проектам постановлений Народного Собрания о приватизации.

"Но хотел бы напомнить, что, будучи в пятом созыве, мы голосовали в 2013 году за приватизацию имущественного комплекса "Донской табак", и там тоже был инвестиционный договор. Я был одним из тех, кто проголосовал за приватизацию данного объекта, но сегодня могу сказать, что очень сильно огорчен", — сказал Галустян.

Депутат предложил отложить вопрос приватизации гостиницы "Абхазия" до детального изучения всех обстоятельств.

Вахтанг Пипия в ответил, что сформирован пакет документов для обращения в суд на "Донской табак" из-за невыполнения инвестиционного соглашения.

"Любая продажа государственного имущества у меня всегда вызывает определенные опасения. Поэтому каждый вопрос, который выносится, надо изучать", — поддержал спикер Валерий Кварчия.

Парламентарий Лаша Ашуба подчеркнул, что продажа таких больших объектов, как гостиница "Абхазия" вызывает большой резонанс в обществе.

"Я считаю, что любой вопрос, который касается большого государственного объекта, должен обсуждаться всеми депутатами, комитет должен разослать каждому депутату заблаговременно и предупредить его о том, что это вопрос серьезный, и надо явиться на комитет", — предложил он.

В итоге депутаты приняли решение отложить приватизацию гостиницы "Абхазия" в Гагре.