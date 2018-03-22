Новый предел: Парламент Абхазии изменил закон о госпошлине

Поправки в законопроект "О государственной пошлине" Парламент Абхазии принял на очередной сессии 21 марта. По старой редакции закона физическим и юридическим лицам приходилось платить госпошлину в 1,5 % от размера иска.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Парламент Абхазии изменил верхний предел госпошлины, которую физические и юридические лица платят в судебном разбирательстве экономического характера, теперь он составляет 100 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предельный размер госпошлины установил Парламент в первом чтении

"Суть новой редакции закона заключается в изменении верхнего предела госпошлины, которую платят физические и юридические лица в судебном разбирательстве экономического характера. Если раньше в суде им приходилось платить большие суммы госпошлины, то теперь сумма получается фиксированная. Верхний предел для юридических и физических лиц составляет 100 тысяч рублей", – сказала на радио Sputnik председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

По старой редакции закона, как отметила Смыр, физическим и юридическим лицам приходилось платить госпошлину намного больше.

"Если раньше, когда в суды общей юрисдикции поступали исковые заявления экономического характера с ценой иска более 500 тысяч, то приходилось платить Госпошлину 1,5 % от цены иска. И чем больше цена иска, тем больше госпошлина. Раньше в принципе вообще не было верхнего предела. Теперь же он составляет 100 тысяч рублей вне зависимости от цены иска", – пояснила Смыр.

Однако новая редакция законопроекта, как рассказала Натали Смыр, выгодна больше юридическим лицам, нежели физическим.

"В ходе обсуждения законопроекта депутаты пришли к тому, чтобы уровнять сумму госпошлины, которую вносят и физические, и юридические лица. Если раньше верхний предел госпошлины для физических лиц составлял 60 тысяч рублей, то теперь им, как и юридическим лицам, приходится платить 100 тысяч рублей. И получилось небольшое несоответствие, то есть простые люди платят пошлину столько же, сколько и организации, которые подают иски в суд. Это, на мой взгляд, было немного неправильно", – поделилась она мнением.

Поправки в законопроект "О государственной пошлине" Парламент Абхазии принял на очередной сессии 21 марта.

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