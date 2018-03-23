Рубить нельзя сохранить: печальный конец платановой аллеи в Гудауте

Улица Дзидзария в Гудауте подверглась масштабной реконструкции, в результате которой в городе появится новая пешеходная зона. В ходе ремонтных работ будет уничтожена аллея платанов, на месте которой появятся насаждения конского каштана. Жители города негодуют.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Несколько дней назад в Гудауте разгорелся скандал, который набирает с каждым днем все большие обороты. На одной из центральных улиц города-героя во время проведения ремонтных работ вырубили целые кварталы платанов. Администрация города заверяет, что это было необходимой мерой, и после реконструкции улица Дзидзария еще порадует горожан своим новым озеленением. Жители Гудауты считают, что навсегда разрушена одна из визитных карточек города – старинная платановая аллея, и опасаются за судьбу других улиц города.

Конский каштан не хуже. Версия муниципалитета

Реконструкция дорожного полотна на улице Дзидзария в Гудауте проходит в рамках Инвестпрограммы, однако одновременно с дорожными ремонтными работами местные власти решили начать здесь же благоустройство пешеходной зоны. Эта часть реконструкции осуществляется уже за счет средств бюджета районной администрации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация аллеи в Гудауте

При этом реконструкция предполагает и озеленение улицы, однако вместо платанов здесь собираются высадить молодые деревца конского каштана. Согласно проекту благоустройства улицы, сто саженцев будут высажены равномерно с обеих сторон улицы на некотором удалении от проезжей части и ниже уровня тротуара на глубине в 30-40 см, после чего деревца согласно принятым в мире стандартам прикроют приствольными решетками. Это позволит в дальнейшем не столкнуться с ситуацией, когда корни деревьев будут выползать на поверхность и разрушать тротуарную плитку.

От некогда знаменитой платановой аллеи оставались лишь единичные насаждения на каждом из семи кварталов улицы, кроме того, большинство из деревьев уже болело грибковыми заболеваниями, считает специалист по ландшафтному дизайну при администрации Гудаутского района Кристина Гумба. Конский каштан, который появится в центре Гудауты, по ее мнению, не уступает платанам ни по одному из параметров.

"Мы рассматривали много других вариантов, в том числе магнолии, вечнозеленые или хвойные, но остановились на конском каштане. Он очень привлекателен, особенно в сезон цветения. Более того, эта порода была специально выведена для озеленения городских улиц. Она устойчива к выхлопным газам и другим неблагоприятным городским условиям", — отметила ландшафтный дизайнер.

По словам Гумба, саженцы, к посадке которых администрация намерена приступить уже через неделю, уже высотой в три-четыре метра. При этом проект озеленения одобрил и председатель Государственного комитата по экологии Савелий Читанава, после того как лично убедился в том, что никакой платановой аллеи здесь уже давно нет, добавила Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молодые деревца конского каштана, которые планируется высадить в Гудауте

С тем, что улица Дзидзария, которая начинается у самого въезда в город и упирается в приморский парк, после реконструкции заметно преобразится, а ее пешеходная зона будет благоустроена по всем современным стандартам, уверен и помощник главного архитектора районной администрации Инар Смыр.

По словам архитектора, масштабная реконструкция улицы Дзидзария завершится в настоящем году, а высадка новых деревьев уже в апреле.

"Проект направлен на благо города и хорошо повлияет на его вид в целом", — отметил Смыр.

Однако у жителей Гудауты иное мнение.

Снова не спросили. Позиция горожан

О преобразованиях улицы Дзидзария жители Гудауты узнали по факту, когда проснулись одним мартовским утром и обнаружили, что в центре города под корень вырублены десятки многолетних платанов. Радикальное решение местных властей в обществе вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Группа горожан обратились в районную администрацию с официальным обращением, в котором потребовала от властей обосновать свои действия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация аллеи в Гудауте

Сам факт того, что план озеленения города не был представлен его жителям и не согласован с ними, гудаутцы назвали вопиющим фактом пренебрежения их мнением. В том, что жители должны принимать участие в решениях, касающихся облика их города, уверена и жительница Гудауты Аида Агрба.

"Деревья срубают по ночам, когда весь город спит. Почему? Наша власть привыкла действовать по схеме, что хочу, то и делаю. А нас, коренных жителей этого города, никто не спросил. Сказали, что собираются высаживать конский каштан. Но почему именно конский каштан? Это аллергенное растение, почему не что-то другое? Они не обосновали ни одно из своих действий. Чего им стоило обратиться к жителям, рассказать, показать, что они собираются делать, узнать, что мы думаем по этому поводу", — сказала Агрба.

Действия местной администрации вызывают серьезные опасения у горожан еще и потому, что подобный случай в Гудауте не первый. Несколько лет назад на проспекте Героев были вырублены насаждения пихты, которые заменили туями. Новые посадки не прижились, после чего саженцы туи выкорчевали и увезли в неизвестном направлении, а целые кварталы проспекта Героев остались оголены.

Гудаута потеряла значительную часть своей "зеленой зоны", которая формировалась многие десятки лет, отмечают жители города, с которыми встретился наш корреспондент.

"Сотни людей в городе солидарны с нами. Сегодня в Гудауте люди плачут, потому что больно, когда срубают даже одно дерево, а уничтожить целую аллею, которая десятки лет была символом города, это преступление", — отмечает группа горожан.

По их словам, администрация не представила им по требованию заключение от комитета по экологии, о том, что спиливание деревьев был вынужденной мерой. В связи с чем у жителей города возникли сомнения по поводу того, что грибковые заболевания, которым якобы подверглись платаны, послужили главной причиной их уничтожения. Дерево даже с видимыми изъянами может прожить десятки лет, уверены гудаутцы. Не убедили и доводы главного эколога республики Савелия Читанава, прибывшего из Сухума для встречи с жителями Гудауты, который попытался успокоить жителей тем, что новая аллея конских каштанов будет лучше и благоустроенней.

Суд или посадка. Что дальше?

Инициативная группа жителей Гудауты намерена бороться за сохранение оставшихся в городе платанов, в том числе и в суде.

Власти города заявляют о том, что к посадкам саженцев конского каштана необходимо приступить уже в семидневный-десятидневный срок, а до того, территория должна быть уже подготовлена, вырублены деревья, выкорчеваны пни и вырыты посадочные ямы.

Проект реконструкции аллеи в Гудауте

Проект реконструкции аллеи в Гудауте

Проект реконструкции аллеи в Гудауте

Проект реконструкции аллеи в Гудауте 1 / 4 Проект реконструкции аллеи в Гудауте

Буквально накануне вечером из Италии в Абхазию прибыли те самые деревца конского каштана, который планируют высадить на прославившейся гудаутской улице Дзидзария. Пока это еще голые деревца в несколько метров высотой, однако, уже к лету они могут преобразиться в листопадные деревья с развесистой кроной. Быть или не быть прибывшим из Италии саженцам декоративных растений в центре Гудауты? Добьются ли жители сохранения еще оставшихся платанов? Придут ли, наконец, к компромиссу с жителями гудаутские чиновники? Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов. Однако проблема уже вышла за рамки одного города и стала предметом обсуждения и пристального внимания жителей всей республики. Сухумчане стали присматриваться к своим платанам, а ткуарчалцам снова вспомнились кедры.