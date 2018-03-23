Власти Гудауты и ее жители высказались по вопросу вырубки платанов

В Гудауте разгорелся скандал после того как местные власти вырубили на одной из центральных улиц города аллею платанов, десятки лет бывшей важной частью городского ландшафта.

В районной администрации заверяют, что мероприятия соответствуют плану озеленения города и производятся в рамках масштабной реконструкции улицы Дзидзария. В итоге, отмечают в администрации, город получит благоустроенную улицу с удобной пешеходной зоной. А вместо платанов, которые произрастали не повсеместно и были уже больны, появится аллея конского каштана.

Горожане возмущены тем, что их мнение при принятии решения не было учтено, а план озеленения города до сих пор им не представлен. Они намерены бороться за сохранение оставшихся платанов всеми доступными правовыми способами.

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