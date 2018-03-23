Четверть века: Госкомитет Абхазии по репатриации отметил юбилей

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественный вечер, посвященный 25-летию создания Государственного комитета Абхазии по репатриации, состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба в пятницу 23 марта.

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В мероприятии приняли участие представители абхазской диаспоры из Северного Кавказа, Турции, Иордании, Сирии и других стран. Перед собравшимися выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"За 25-летний период усилиями Госкомитета укрепились связи с нашей зарубежной диаспорой. Немало людей вернулись на историческую родину и стали развивать социально-экономическую строну государства, они создают семьи, работают на земле, трудятся в области малого бизнеса. Также представители диаспоры проявляют себя в спорте, культуре, здравоохранении. За это время родилось новое поколение", — подчеркнул глава государства.

В честь 25-летия Государственного комитета Абхазии по репатриации была выпущена юбилейная медаль, которая будет вручена 24 марта людям, которые много лет отдали делу возвращения людей на историческую родину. В рамках вечера юбилейную медаль вручили супруге первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба Светлане Джергения.

Президент подписал Указ о награждении представителей диаспоры, внесших большой вклад в укрепление связей диаспоры со своей исторической родиной, орденами "Ахьдз-Апша" III: Неджета Агумаа, Авидзба Биулента, Ардзинба Джаммалетина, Зульфи Ачузба, Аиджана Бедиа, Ардашына Бганба, Сонера Гогуа, Аиду Квициния, Эркана Кутарба, Ахмата Маршан, Шарафеддин Маршан, Адем Махария, Екрема Хишба, Октая Чкотуа, Зеррина Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт в честь 25-летия комитета по репатриации

Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба в своей речи отметил, что в Турецкой республике представителей абхазской диаспоры около 500 тысяч человек.

"Надо усилить политику возвращения на историческую родину, мы все должны вернуться сюда. Но для этого необходимо создать условия, есть сопутствующие дела для того, чтобы вернуть репатриантов в Абхазию", — заметил Акусба.

Работу, направленную на возвращение диаспоры, необходимо усилить прежде всего в Абхазии, считает он.

"Наша задача заключается в том, чтобы работать с людьми, которые не знают родного языка, утратили национальное мышление. Это тот вопрос, который требует системного подхода, нужно создать программу. В первую очередь, мы должны предоставить абхазское гражданство диаспоре", — уверен Атанур Акусба.

В рамках празднования 25-летия Госкомитета по репатриации состоялся праздничный концерт, в котором приняли творческие коллективы республики и популярные певцы Абхазии.

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.

Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия. В настоящее время Госкомитет по репатриации возглавляет Беслан Дбар.

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В Абхазии действует конституционный закон республики "О репатриантах", по которому в отношении вернувшихся на постоянное место жительства абхазов и абазин в течение 5 лет действует статус репатрианта, в этот период Госкомитет оказывает репатриантам финансовую помощь, предоставляет земельные участки и жилье, помогает в адаптации к новой среде.

В 1998 году Парламент Республики Абхазия принял закон "О репатриации", были подготовлены соответствующие нормативные документы для функционирования Госкомитета. В 2005 году в этот Закон были внесены изменения. В 1998 году был создан Фонд репатриации.

По информации Госкомитета по репатриации, до 11 тысяч соотечественников получили гражданство Абхазии. Вернувшихся на родину более четырех с половиной тысяч человек.

В 2013 году в рамках гуманитарной акции в результате взаимодействия МИДа Абхазии, Госкомитета по репатриации, общественных деятелей и представителей российских структур чартерными рейсами в Абхазию было перевезено около 500 сирийских абхазов.