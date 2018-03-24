Все формы излечимы: как борются с туберкулезом в Гулрыпшском диспансере

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта, журналист Sputnik Абхазия побывал в Республиканском противотуберкулезном диспансер в Гулрыпше и узнал, как борются с этой болезнью.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Абхазии Марина Маркова отметила, что после открытия восстановленного здания диспансера в начале года эффективность лечения стала выше.

В новых условиях

Марина Маркова рассказала, что до открытия восстановленного здания диспансера, диспансер находился около четырех лет во временных постройках.

"Конечно, тогда работа была трудной для нас и для больных. Сейчас у нас функционируют четыре отделения. У нас есть пациенты как с чувствительной формой, так и с устойчивой формой туберкулеза. Конечно, у нас больше больных с чувствительной формой, это когда палочки туберкулеза чувствительны к антибиотикам первой линии. Таких больных сейчас в диспансере 61 человек, с устойчивой формой туберкулеза 37 человек", — рассказала она.

Устойчивая форма туберкулеза считается более тяжелой формой, отметила Марина Маркова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский противотуберкулезный диспансер

"Чувствительные у нас лечатся примерно 6-8 месяцев, а пациенты с устойчивой формой лечатся от 18 и больше", — сказала она.

По словам Марковой, поставка препаратов производится в основном из России, и перебоев с необходимыми лекарствами нет.

"У нас основное количество больных лечатся амбулаторно, но в дальнейшем мы планируем большую часть больных госпитализировать. До открытия нового корпуса диспансера многие больные лечились амбулаторно, они долечиваются в домашних условиях. Именно по этой причине сейчас в больнице находятся самые бациллярные больные", — отметила Марина Маркова.

Замдиректора лечебницы рассказала, что есть больные туберкулезом, которые не проходят необходимого лечения стационарно.

Интервью Марковой слушайте здесь>>

"К сожалению, мы не можем заставить людей лечиться в больнице, и, конечно, для общества это не очень хорошо", — заметила врач.

Какая динамика



Замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Абхазии рассказала, что в последние годы количество больных примерно одинаковое, от 160 до 180 человек.

"В принципе туберкулез у нас держится на одних и тех же показателях, однако есть небольшая тенденция к увеличению устойчивых форм, их лечение, конечно, проходит сложно", — сказала Маркова.

Она рассказала, что по Абхазии есть восемь амбулаторных пунктов: в Гагре, Сухуме, Гудауте, Очамчыре, Ткуарчале.

"Там имеются районные врачи, то есть больные, уходя из стационара, сразу же переходят под наблюдение врачей, в принципе ни один больной у нас не теряется. Те, кто не хочетт проходить лечение, мы их выискиваем и предлагаем продолжить лечение", — сообщила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский противотуберкулезный диспансер

Кто излечивается

По словам Марины Марковой, если человек болеет очаговым туберкулезом (начальная форма,) то он может полностью излечиться. При этом более тяжелые формы заболевания также поддаются лечению.

"Туберкулез даже не начальной формы излечивается, труднее дело обстоят с хроническими формами, но мы и их пытаемся лечить, и у нас уже имеются успехи в этом", — подчеркнула специалист.

С начала 2018 года в противотуберкулезном диспансере начали использовать новые препараты, сказала она.

© Sputnik Бадри Есиава Новый противотуберкулезный диспансер открылся в Абхазии

"Мы уже видим хорошие эффекты на наших больных, тех, которые лечились безуспешно в течение нескольких лет старыми препаратами, сейчас их состояние становится лучше", — сказала она.

Марина Маркова сказала, что смертность от туберкулеза в Абхазии находится на низком уровне.

"В прошлом году именно от туберкулеза у нас умер один человек, в прошлые годы смертность была выше, но эти случаи были не от туберкулеза, а от других заболеваний или от своих вредных привычек", — подчеркнула Маркова.

В лаборатории диспансера врачи принимают анализы, проверяют насколько эффективно идет лечение, кроме того, туда поступают новые образцы для проведения исследований.

Врач-лаборант Сапер Арзуманян исследует анализы, которые поступают в диспансер из Драндской тюрьмы. Она рассказала, что количество больных туберкулезом в тюрьме небольшое.

"В тюрьме материал для исследований отбирает наш врач, находящийся там. Я тут делаю анализы, смотрю, но на данный момент болеющих открытой формой туберкулеза там нет. Пациентов с другими, менее опасными формами, в тюрьме несколько человек. Распространено мнение о том, что в тюрьме рассадник туберкулеза, но у нас такого нет", — заверила она.

24 марта во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание общества к этому опасному легочному заболеванию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский противотуберкулезный диспансер

Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. С 1998 года Всемирный день борьбы с туберкулезом получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.

Основным источником возбудителя является человек, больной бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании, разговоре. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество этих бактерий.

Развитию туберкулеза способствует некачественное питание, потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики), стресс и депрессия, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).