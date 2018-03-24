14:09 24 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Марина Маркова
Sputnik, Бадрак Авидзба

Маркова: надеемся на излечение устойчивых форм туберкулеза в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
910

О ситуации с заболеваемостью туберкулезом в республике корреспонденту Sputnik Абхазия рассказала заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.

"В принципе, у нас туберкулез держится на одних и тех же  показателях. Хотя есть небольшая тенденция к увеличению устойчивых форм заболеваний. Есть пациенты, устойчивые к препаратам первой  и даже ко второй линии препаратов,  то есть,  широкая или обширная лекарственная устойчивость. Их лечение сложное, и мы, к сожалению, не  можем их приковать к стационару", — сказала Маркова.

При этом врач отметила, что ни один пациент, даже если прерывает лечение, не остается без наблюдения.

"Мы выискиваем их, конечно, и общественная организация "Амра" оказывает помощь",  —отметила Марина Маркова.

Врач сообщила, что по Абхазии  в среднем туберкулезом болеет 160 —180 человек. Из них новые случаи заболевания составляют процентов 60-70. Многие формы туберкулеза излечиваются.

"С  начала года мы внедрили новые препараты, которые дают хороший эффект. Поэтому, мы надеемся, что и устойчивые формы туберкулеза у нас будут излечены. Смертность от туберкулеза низкая, в прошлом году именно от этого заболевания умер один человек", — сообщила Маркова. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Можно поделиться

    Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Посол Молдовы в России Андрей Негуца
    Возвращение посла

    Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина
Неделя в объективе: победа Путина и запуск "Союз-МС-08", спасение аистов и львята
Рыба с легкостью передвигает камни в аквариуме
Перестановка в "доме": рыба с легкостью передвигает камни в аквариуме
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала мартовский рейтинг национальных сборных по футболу
Рейтинг ФИФА на март

Соцсети

Sputnikabkhazia