Маркова: надеемся на излечение устойчивых форм туберкулеза в Абхазии

О ситуации с заболеваемостью туберкулезом в республике корреспонденту Sputnik Абхазия рассказала заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.

"В принципе, у нас туберкулез держится на одних и тех же показателях. Хотя есть небольшая тенденция к увеличению устойчивых форм заболеваний. Есть пациенты, устойчивые к препаратам первой и даже ко второй линии препаратов, то есть, широкая или обширная лекарственная устойчивость. Их лечение сложное, и мы, к сожалению, не можем их приковать к стационару", — сказала Маркова.

При этом врач отметила, что ни один пациент, даже если прерывает лечение, не остается без наблюдения.

"Мы выискиваем их, конечно, и общественная организация "Амра" оказывает помощь", —отметила Марина Маркова.

Врач сообщила, что по Абхазии в среднем туберкулезом болеет 160 —180 человек. Из них новые случаи заболевания составляют процентов 60-70. Многие формы туберкулеза излечиваются.

"С начала года мы внедрили новые препараты, которые дают хороший эффект. Поэтому, мы надеемся, что и устойчивые формы туберкулеза у нас будут излечены. Смертность от туберкулеза низкая, в прошлом году именно от этого заболевания умер один человек", — сообщила Маркова.