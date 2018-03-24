Маркова: надеемся на излечение устойчивых форм туберкулеза в Абхазии

При этом врач отметила, что ни один пациент, даже если прерывает лечение, не остается без наблюдения.
"Мы выискиваем их, конечно, и общественная организация "Амра" оказывает помощь", —отметила Марина Маркова.
Врач сообщила, что по Абхазии в среднем туберкулезом болеет 160 —180 человек. Из них новые случаи заболевания составляют процентов 60-70. Многие формы туберкулеза излечиваются.
"С начала года мы внедрили новые препараты, которые дают хороший эффект. Поэтому, мы надеемся, что и устойчивые формы туберкулеза у нас будут излечены. Смертность от туберкулеза низкая, в прошлом году именно от этого заболевания умер один человек", — сообщила Маркова.