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Охотники из Абхазии со своими легавыми едут в Ростов

Абхазские легавые едут в Ростов на выставку охотничьих собак

© Sputnik Анжелика Бения
В Абхазии
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Восемь легавых собак будут представлять Абхазию в воскресенье 25 марта в Ростове на первой окружной выставке собак охотничьих пород "ГОРДОСТЬ ЮГА".

СУХУМ, 24 мар — Sputnik, Анжелика Бения. Охотники из Абхазии со своими легавыми едут в Ростов, чтобы принять участие в первой открытой окружной выставке собак охотничьих пород "ГОРДОСТЬ ЮГА", сообщил молодой заводчик, охотник Шамиль Бигвава.

По его словам, цель выставки – показать лучшие породы охотничьих собак, обменятся опытом расширить и укрепить деловые контакты членов общества охотников, клубов и собачьих питомников.

На выставке за звание лучших будут бороться борзые, гончие, лайки, дратхаары, спаниели, легавые и норные собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, с дипломами и ветеринарными свидетельствами, естественно.

Охотник Шамиль Бигвава и дратхаар Ерасата Квирая Рикки с трофеем во рту.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазский "крылатый хлеб"

Из Абхазии на выставку поехали трое охотников и восемь собак. Шамиль представит в Ростове молодых английских пойнтеров Босса и Золли.

Охотники Абхазии стараются  активно участвовать в выставках и, полевых испытаниях не только у себя внутри, но и за рубежом, отметил Бигвава. Он также напомнил, что впервые после войны в 2010 году абхазские охотники выехали на выставку, приуроченную к 120-летию английских сеттеров, где в командном зачете заняли первое место.

"Вообще, считалось, что самые лучшие английские сеттера в Советском Союзе были в Абхазии. Особенно до войны у нас были сильные собаки, часто занимавшие призовые места. 90% наших охотничьих собак легавых пород не сидят на диване, как во многих странах – все охотятся. Потому что, в первую очередь, это охотничьи собаки. Достижения в полевых состязаниях  влияют на то, какими будут результаты выставки. На таких выставках необходим диплом, подтверждающий, что собака умеет охотиться", – сказал Шамиль Бигвава.

Охотники из Абхазии со своими легавыми едут в Ростов
© Sputnik Анжелика Бения
Охотники из Абхазии со своими легавыми едут в Ростов

Экспертной комиссии предстоит задача произвести оценку собак всех возрастных групп и выбрать лучшую, добавил охотник. Владельцы с собаками будут работать в рингах экстерьерной и комплексной оценки. Прежде всего специалисты оценят физические данные собак.

"Это племенное мероприятие. Эксперты обращают особое внимание на голову, на то, как посажены уши, на тело собаки, на ноги и так далее. Смотрят, подходит ли собака под свой стандарт или нет. Выберут идеальную собаку", – добавил охотник.

Выставка охотничьих собак в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном зачете, так и определяется командное первенство среди заявленных команд. Место в командном первенстве определяется путем суммирования баллов за классных и не классных собак. При этом баллы начисляются за чемпиона выставки (10 баллов), за собаку класса "Элит" (8 баллов), собаку Первого класса (6 баллов), Второго класса (4 балла) и так далее.

Владельцы легавых смогут не только продемонстрировать красоту и породистость своих четвероногих охотников, но еще и пообщаться между собой, обменяться опытом работы в охотничьем собаководстве и получить ценную информацию от кинологов.

Выставку проводит Региональная Общественная Организация Клуб Собаководства "ВИВАТ". Поездку абхазской команды на выставку профинансировало Общество охотников и рыболовов Республики Абхазия.




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