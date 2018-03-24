Идеальный хвост и черные глаза: заводчик показал, как оценивают собак на выставках

Охотники из Абхазии со своими легавыми едут в Ростов, чтобы принять участие в первой открытой окружной выставке собак охотничьих пород "ГОРДОСТЬ ЮГА". Молодой заводчик и охотник Шамиль Бигвава рассказал, как будут оценивать эксперты собак на выставке.
По его словам, цель выставки – показать лучшие породы охотничьих собак, обменятся опытом расширить и укрепить деловые контакты членов общества охотников, клубов и собачьих питомников.
На выставке за звание лучших будут бороться борзые, гончие, лайки, дратхаары, спаниели, легавые и норные собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, с дипломами и ветеринарными свидетельствами естественно.
Абхазию на выставке будут представлять восемь собак. Шамиль представит в Ростове молодых английских пойнтеров Босса и Золли.
Экспертной комиссии в Ростове предстоит задача произвести оценку собак всех возрастных групп и выбрать лучшую. Владельцы с собаками будут работать в рингах экстерьерной и комплексной оценки. Прежде всего специалисты оценят физические данные собак.
Выставку проводит Региональная Общественная Организация Клуб Собаководства "ВИВАТ". Поездку абхазской команды на выставку профинансировало Общество охотников и рыболовов Республики Абхазия.