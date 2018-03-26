Интеллектуальный и очищающий: команда РУСДРАМа о премьере "Игрока"

Об уникальной творческой команде, о вдохновенных репетициях, катарсисе зрителей и спектакле "без одежды" рассказали на пресс-конференции, посвященной премьере нового спектакля Театра Искандера по произведению Федора Достоевского "Игрок", в Сухуме в понедельник 26 марта.

Амра Амичба, Sputnik

Вдохновленная команда

Пресс-конференция началась со слов благодарности к журналистам за внимание к РУСДРАМу и, в частности, премьерному спектаклю "Игрок".

© Sputnik / Илона Хварцкия Услышать спектакль: РУСДРАМ готовится к показу "Игрока"

Представляя на пресс-конференции творческую команду, работавшую над спектаклем "Игрок", гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба назвал ее уникальной.

"Наш выдающийся музыкант, деятель культуры, Народный артист Абхазии Нодар Чанба — человек, который обладает международной репутацией и востребован во всем мире, сегодня с нами участвует в этом проекте, и его вклад колоссальный. Режиссер-постановщик спектакля — Антон Киселюс, который зарекомендовал себя в спектакле "Пять вечеров", ставшем прорывным для театра, с которым мы приняли участие в Володинском фестивале в Санкт-Петербурге. Спектакль, который открыл новые творческие возможности для труппы Театра Искандера, — отметил Хинтба. — Евгений Лисицын — художник по свету из московского театра "Ленком", профессионал высочайшего класса. Год уже сотрудничаем, он ставил свет в спектакле "Пять вечеров" и "РУСДРАМ-шоу", где была феерическая световая партитура. В новом нашем спектакле "Игрок" нет декораций, но есть свет, который создает художественное концептуальное решение спектакля".

По словам режиссера Антона Киселюса, он уцепился за предложение поставить Достоевского на сцене РУСДРАМа.

"Мы совпали с Ираклием Хинтба в любви к Федору Достоевскому и к его тексту на сто процентов. А потом, когда возникло и название произведения "Игрок", я сразу же, как режиссер, уцепился. Далее возникло еще более заманчивое предложение и острый вызов – поработать с живым звуком, с хором. Страшно, потому что семь человек команда актеров, а сзади еще сорок человек хора. У хора есть великая музыка Моцарта, и они гораздо сильнее в этот момент, чем актеры. И наша работа должна быть выполнена на 150 процентов, чтобы соответствовать им", — поделился Киселюс.

Режиссер признался, что возможность в спектакле использовать живое пение сразила его наповал, и он в предвкушении ждал времени, когда окажется в Абхазии и все вместе начнут работать.

"Мы дошли до глубин темы и материала, когда можем вместе разговаривать с музыкой Моцарта. Каждая репетиция проходит очень вдохновенно", — отметил Антон Киселюс.

Интеллектуальный спектакль

Директор Государственной хоровой капеллы Нодар Чанба заметил, что впервые вместе с хором участвует в драматическом спектакле.

"Когда в мире происходит масса культурных экспериментов, как положительных, так и отрицательных, участие капеллы в драматическом спектакле не самоцель. Главное, что привлекает меня в Русском театре, — установка руководителя не развлекать зрителя, а говорить со зрителем. Для меня, человека немолодого поколения, это очень важно, потому что я застал расцвет Абхазского театра при Нелли Эшба. Я помню, когда театр говорил, учил зрителя, показывал какие-то недостатки в жизни. Приятно, что в Русском театре это четко видно – позиция не развлекательного, а интеллектуального театра, который говорит со зрителем", — отметил Чанба.

Народный артист Абхазии Нодар Чанба уверен, что гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба не случайно выбрал для постановки Достоевского, и отметил, что тема произведения "Игрок" актуальна для Абхазии.

"Сама тема игрока в русскую литературу введена еще Пушкиным, который вложил в уста Германа "Что наша жизнь — игра". Судьбу Германа вы знаете, он сошел с ума. Судьба игрока Достоевского тоже печальна. Будучи в Абхазии, я вижу, как многие люди играют с жизнью. Ввязываться в игру никогда нельзя, потому что природа всегда побеждает человека. Совершенно неравноценные силы. Мы можем цитировать Пушкина, но должны понимать итог игры. Наша жизнь не является игрой. Наша жизнь дана для более глубоких вещей, чтобы мы поняли, что это такое. А когда мы начинаем воспринимать жизнь как игру, как что-то легкое, развлекательное — это путь в никуда. Великие Пушкин и Достоевский как раз нам и показали, что играть нельзя", — подчеркнул Чанба.

По его словам, приятно, что молодое поколение в лице режиссера Антона Киселюса, гендиректора Ираклия Хинтба, художника по свету Евгения Лисицына и молодых актеров обратились к такой серьезной теме.

"Может, на спектакль не придут все, кого это касается, но то, что сама тема игрока и трагедии, к которой она приводит, будет в Абхазии — это саженец, который вы посадили. Мало виден сегодня, но потом даст большие ростки, — считает руководитель капеллы. – "Игрок" – не рядовой спектакль и не рядовое событие в стенах Русского театра. И большое значение имеет для государства в целом, потому что, чтобы строить государство, в первую очередь нужно "построить" человека".

Чанба заметил, что с большим чувством удовлетворения участвует в работе над спектаклем, по его словам, с великолепным режиссером.

"Сидя рядом, оды не могу петь, но на самом деле у меня такая слабость, я очень уважаю профессионалов и интеллектуальных людей. Антон — человек, для которого Моцарт является своим. Насколько точно совпала музыка и действия режиссера. Антон Киселюс точно ловил места, где музыка подчеркивает то действие, которое происходит на сцене", — сказал дирижер.

По мнению Нодара Чанба, спектакль "Игрок" РУСДРАМа мог бы принять участие в известном Авиньонском театральном фестивале, куда привозят спектакли со всего мира, и имел бы большой успех среди интеллектуального зрителя.

Световая "одежда"

Художник по свету Евгений Лисицын из московского театра "Ленком" признался, что когда поступило предложение оформить спектакль "Игрок", было интересно и в то же время страшно, так как на сцене отсутствуют декорации.

© Sputnik / Илона Хварцкия Амра Амичба Рождение спектакля: кадры репетиции "Игрока" в РУСДРАМе

"Спектакль "без одежды" сцены в виде декораций, к которым привыкли зрители. Наполнить пространство сцены было вызовом. Оформить так, чтобы не упустить все точки, которые наметил режиссер. И сверхзадача — свет сделать дополнительной визуальной картинкой, которая имеет свое развитие. Это, на мой взгляд, удалось. Пытаемся воздействовать на зрителя не только со стороны ушей, но и со стороны глаз. Свет подпитывает спектакль, и он меньше разрезает атмосферу в театре – на сцене и в зале", — поделился тонкостями "световой игры" Лисицын.

Гендиректор РУСДРАМа рассказал, что когда возникла идея поставить "Игрока", то естественно возникла и необходимость сценической адаптации произведения, ведь это не пьеса, а роман, который, по его словам, очень сложно перенести на сцену.

"Подумали, что нужна инсценировка динамичная, захватывающая зрителя, на эмоциональном подъеме, пропитанная энергией страсти, неизбежности — и все должно происходить стремительно в один акт, — сказал Ираклий Хинтба. — Я подумал о писательнице Эле Джикирба – она парадоксально мыслящий человек. И она сделала инсценировку, приедет на предпремьерный показ спектакля, посмотрим, как она все воспримет".

Важным в спектакле Хинтба назвал участие молодых актеров – студентов Театрального института имени Щукина.

"Задача состояла в том, чтобы соединить впервые на одной сцене новое поколение абхазских артистов – Гурама Квициния, Османа Абухба, Дэвида Пилия и Милану Ломия — и актеров труппы РУСДРАМа – Люпчо Спасова, Марину Сичинава и заслуженную артистку Абхазии Наталью Папаскири. И это соединение дает неожиданные и уникальные плоды. Актеры взаимообогощают друг друга, и репетиции проходят замечательно. Сижу на репетициях по пять часов и вижу, как рождается что-то уникальное, беспрецедентное, небывалое на нашей сцене", — сказал он.

Ираклий Хинтба напомнил, что "Игрок" Достоевского ставился в России, но не часто — в театре "Ленком" спектакль "Варвар и еретик" Марка Захарова, в Александринском театре спектакль "Литургия zero" Валерия Фокина, в БДТ (Большой драматический театр имени Товстоногова – ред.) Роман Мархолиа поставил спектакль со Светланой Крючковой.

"Когда человек живет без нравственных ориентиров — это всегда приводит к трагическому финалу. "Игрок" – это трагедия, но трагедия очищающая, она обладает целебным эффектом. Зритель должен испытать катарсис. Должен одухотвориться и возвыситься тем, что увидит на спектакле, — подчеркнул гендиректор Театра Искандера. — Бессмертный текст Достоевского и абсолютная вершина музыка Моцарта в соединении дают необыкновенный эффект. Мы с особым отношением должны подходить к материалу и вообще должны ценить каждую минуту работы с таким материалом. Для нас это большое счастье".

Хинтба выразил уверенность, что спектакль "Игрок" будет одинаково хорошо восприниматься аудиторией любой страны и культуры.

"Абсолютный универсализм ценностного ряда спектакля и то, на каком уровне он сделан, отражает прогресс театрального искусства Абхазии", — заключил гендиректор РУСДРАМа.

Премьерные показы спектакля "Игрок" пройдут в Театре Искандера 27 и 28 марта, а вечером 26 марта состоится закрытый показ для СМИ.

Видео: Об уникальность постановки "Игрока" в Абхазии рассказали в РУСДРАМе>>