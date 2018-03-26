Об уникальности постановки "Игрока" в Абхазии рассказали в РУСДРАМе

Впервые в Абхазии ставится спектакль по произведению Федора Достоевского. "Игрок" — не рядовой спектакль, отмечалось на пресс-конференции. Игра актеров будет проходить на фоне пения Государственной хоровой капеллы.

По словам директора капеллы Нодара Чанба, тема романа Достоевского актуальна для Абхазии.

"Главное, что привлекает меня в Русском театре, — установка руководителя не развлекать зрителя, а говорить со зрителем. Для меня, человека немолодого поколения, это очень важно, потому что я застал расцвет Абхазского театра при Нелли Эшба. Я помню, когда театр говорил, учил зрителя, показывал какие-то недостатки в жизни. Приятно, что в Русском театре это четко видно – позиция не развлекательного, а интеллектуального театра, который говорит со зрителем", — отметил Чанба.

Режиссер Антон Киселюс признался, что уцепился за предложение поставить Достоевского на сцене РУСДРАМа, а возможность в спектакле использовать живое пение Государственной хоровой капеллы заставила в предвкушении ждать времени начала совместной работы.

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба выразил уверенность, что спектакль "Игрок" будет одинаково хорошо восприниматься аудиторией любой страны и культуры.

"Игрок" – это трагедия, но трагедия очищающая, она обладает целебным эффектом. Зритель должен испытать катарсис. Должен одухотвориться и возвыситься тем, что увидит на спектакле", — подчеркнул гендиректор Театра Искандера.

Премьерные показы спектакля "Игрок" пройдут в Театре Искандера 27 и 28 марта, а вечером 26 марта состоится закрытый показ для СМИ.

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