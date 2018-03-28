Басария: майнинг и криптовалюта – беда для энергосистемы Абхазии

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для абхазской энергосистемы майнинг и криптовалюта — это большая беда, сказал генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции в среду 28 марта.

На сегодня в Абхазии существуют три фермы по майнингу криптовалюты, сказал он.

"Одна ферма находится на Бзыби и две на территории Сухумского физико-технического института, одна из которых в Агудзере и вторая в Синопе", — добавил он.

На Бзыби ферма существует уже давно, на объекте, у которой существуют свои мощности, сообщил он.

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"Я на них не влияю, по сути, никак, если объект в свое время получил мощность, как мы можем его отключить? Это завод, если он не производит бетон или что-то еще, но при этом поставил ферму по криптовалюте, я в законодательном поле ограничить не могу, это их мощность. Они платят за электроэнергию, есть мощность, которая на них выделена", — отметил Басария.

Гендиректор "Черноморэнерго" подчеркнул, что с СФТИ ситуация обстоит по-другому.

"Мы сейчас находимся в очень активной переписке, я подписал приказ неделю назад о создании комиссии для того, чтобы разобраться с их мощностью. Понятно, у них была какая-то мощность с советских времен, я попросил предоставить технические условия, по-моему, они не могут этого предоставить, при этом мы должны разобраться в ситуации", — сказал он.

Необходимо определиться, о какой электрической мощности идет речь при майнинге криптоволюты в СФТИ, заметил Басария.

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"По их мощности я их ограничивать не могу, но нам нужно определиться, о какой мощности идет речь, потому что получается бесконтрольное потребление электроэнергии. Да, они платят за электроэнергию, но при этом идет нагрузка на наши сети, нагрузка на наши магистральные линии, на подстанции и трансформаторы, это нагрузка и удар по обычному человеку, который в зимний период времени хочет получить свет и тепло", — отметил он.

Гендиректор "Черноморэнерго" рассказал, что к нему было около 300 обращений, начиная от иностранных компаний.

"Основная часть — это наши граждане, они приходят с какими-то иностранцами, каждый раз они уходят с ответом "нет, невозможно", — сказал Басария.

Аслан Басария подчеркнул, что необходимых мощностей для майнинга криптовалюты в условиях Абхазии не существует.