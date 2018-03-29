Агрба о плане Инвестагентства Абхазии на 2018 год: повесили на стенку

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба утвердил план работы Государственного инвестиционного агентства на 2018 год во вторник 27 марта. Деталями этого документа поделился на радио Sputnik Абхазия замдиректора Инвестагентства республики Симон Агрба.

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Перед Инвестиционным агентством Абхазии стоит несколько основных задач на 2018 год, и одна из них направлена на льготное кредитование, которое было запущено в 2016 году, отметил в беседе на радио Sputnik Абхазия замдиректора Инвестагентства республики Симон Агрба.

По его словам, несмотря на то, что программа льготного кредитования исчерпала свои финансовые ресурсы, работа в этом направлении все еще ведется.

"Составляются еженедельные отчеты о состоянии этого проекта, до сих пор помогаем решить все трудности, которые возникают в его рамках, будь то переговоры с банками, российскими агентствами. Раз в месяц выезжаем на места реализации проектов, разговариваем со строителями и узнаем, укладываются ли они в сроки", — рассказал Агрба.

Девять из десяти проектов по программе льготного кредитования утверждены в Абхазии, и четыре из них уже функционируют. Еще четыре проекта на стадии строительства и требуют мониторинга, добавил Агрба. Держать руку на пульсе необходимо, подчеркнул он, так как речь идет об имидже Абхазии.

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Программа поддержки экспортеров Абхазии — еще одна из важных составляющих в работе Инвестиционного агентства, уверен Симон Агрба. Помимо паспорта экспортера, в скором времени будет запущен портал экспортеров, где будет полная информация о предприятиях и предложениях о заключении сделки.

Планируется оказывать помощь экспортерам тремя способами – возмещать часть процента по кредиту, оплачивать половину стоимости сертификатов, погашать половину расходов на участие в выставках.

Закон об инвестиционной деятельности Абхазии позволяет предоставлять "налоговые каникулы" предпринимателям, которые вложили большую сумму денег в бизнеспроект. Это, считает Симон Агрба, стимулирует бизнес и помогает ему укрепиться.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Налоговые каникулы для бизнеса Абхазии подготовили в Минэкономике

"Если бизнес инвестирует определенную сумму денег в какой-то проект, то он может получить преференцию на невыплату налогов на прибыль в течение трех-пяти лет. Это помогает бизнесу подняться на ноги и расслабиться на какое-то время", — сказал Агрба.

План работы Государственного инвестиционного агентства на 2018 год окончательно был утвержден министром экономики республики не сразу, отметил Симон Агрба и добавил, что при его подготовке были учтены все замечания министра Адгура Ардзинба.

"У министра были кое-какие замечания, и мы их все учли. Доработали план и теперь, мы его повесили на стенку в своих кабинетах. Приходим на работу и смотрим, какие у нас есть ограничения, временные рамки, какие пункты уже реализованы. Очень много перманентной работы. С этим планом можно ознакомиться на сайте Минэкономики Абхазии", — рассказал Симон Агрба.

Инвестпотенциал Абхазии

Активно ведется работа по определению инвестиционного потенциала Абхазии, подход к которому должен быть индивидуальным с учетом особенностей каждого района страны, добавил замдиректора Инвестагентства республики.

Интервью Симона Агрба слушайте здесь>>

По его словам, начались переговоры с главами районов Абхазии, экономическими отделами и руководителями предприятий, которые функционируют на их территориях.

"Сначала мы запрашиваем информацию у глав районов о том, в какие сектора экономики они посоветовали бы инвестировать. Интересуемся, что в каждом районе идет хорошо или что плохо, в каких видах бизнеса наибольшие проблемы. Мы привыкли говорить, что западная Абхазия – курортная, а восточная – промышленная, но точно по районам мы сказать не можем. Это важно знать, так как каждый инвестор будет интересоваться именно проблемами, с которыми он может столкнуться в работе", — подчеркнул Агрба. © Sputnik Инвестагентство Абхазии открыло официальный сайт

Еще одним успехом Агрба назвал запуск официального сайта Инвестиционного агентства Абхазии на русском и английском языках, а через несколько недель появится и турецкий язык, что облегчит доступ к информации для соотечественников из Турции и Евросоюза.

Работы много, и появилась необходимость в расширении штата, подчеркнул Агрба. После объявления о приеме заявок на замещение должности главного специалиста Инвестагентства за один день поступило около 50 резюме.