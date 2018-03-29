Агрба о плане Инвестагентства Абхазии на 2018 год: повесили на стенку

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Перед Инвестиционным агентством Абхазии стоит несколько основных задач на 2018 год, и одна из них направлена на льготное кредитование, которое было запущено в 2016 году, отметил в беседе на радио Sputnik Абхазия замдиректора Инвестагентства республики Симон Агрба.
По его словам, несмотря на то, что программа льготного кредитования исчерпала свои финансовые ресурсы, работа в этом направлении все еще ведется.
"Составляются еженедельные отчеты о состоянии этого проекта, до сих пор помогаем решить все трудности, которые возникают в его рамках, будь то переговоры с банками, российскими агентствами. Раз в месяц выезжаем на места реализации проектов, разговариваем со строителями и узнаем, укладываются ли они в сроки", — рассказал Агрба.
Девять из десяти проектов по программе льготного кредитования утверждены в Абхазии, и четыре из них уже функционируют. Еще четыре проекта на стадии строительства и требуют мониторинга, добавил Агрба. Держать руку на пульсе необходимо, подчеркнул он, так как речь идет об имидже Абхазии.
Программа поддержки экспортеров Абхазии — еще одна из важных составляющих в работе Инвестиционного агентства, уверен Симон Агрба. Помимо паспорта экспортера, в скором времени будет запущен портал экспортеров, где будет полная информация о предприятиях и предложениях о заключении сделки.
Планируется оказывать помощь экспортерам тремя способами – возмещать часть процента по кредиту, оплачивать половину стоимости сертификатов, погашать половину расходов на участие в выставках.
Закон об инвестиционной деятельности Абхазии позволяет предоставлять "налоговые каникулы" предпринимателям, которые вложили большую сумму денег в бизнеспроект. Это, считает Симон Агрба, стимулирует бизнес и помогает ему укрепиться.
"Если бизнес инвестирует определенную сумму денег в какой-то проект, то он может получить преференцию на невыплату налогов на прибыль в течение трех-пяти лет. Это помогает бизнесу подняться на ноги и расслабиться на какое-то время", — сказал Агрба.
План работы Государственного инвестиционного агентства на 2018 год окончательно был утвержден министром экономики республики не сразу, отметил Симон Агрба и добавил, что при его подготовке были учтены все замечания министра Адгура Ардзинба.
"У министра были кое-какие замечания, и мы их все учли. Доработали план и теперь, мы его повесили на стенку в своих кабинетах. Приходим на работу и смотрим, какие у нас есть ограничения, временные рамки, какие пункты уже реализованы. Очень много перманентной работы. С этим планом можно ознакомиться на сайте Минэкономики Абхазии", — рассказал Симон Агрба.
Инвестпотенциал Абхазии
Активно ведется работа по определению инвестиционного потенциала Абхазии, подход к которому должен быть индивидуальным с учетом особенностей каждого района страны, добавил замдиректора Инвестагентства республики.
Интервью Симона Агрба слушайте здесь>>
По его словам, начались переговоры с главами районов Абхазии, экономическими отделами и руководителями предприятий, которые функционируют на их территориях.
"Сначала мы запрашиваем информацию у глав районов о том, в какие сектора экономики они посоветовали бы инвестировать. Интересуемся, что в каждом районе идет хорошо или что плохо, в каких видах бизнеса наибольшие проблемы. Мы привыкли говорить, что западная Абхазия – курортная, а восточная – промышленная, но точно по районам мы сказать не можем. Это важно знать, так как каждый инвестор будет интересоваться именно проблемами, с которыми он может столкнуться в работе", — подчеркнул Агрба.
Еще одним успехом Агрба назвал запуск официального сайта Инвестиционного агентства Абхазии на русском и английском языках, а через несколько недель появится и турецкий язык, что облегчит доступ к информации для соотечественников из Турции и Евросоюза.
Работы много, и появилась необходимость в расширении штата, подчеркнул Агрба. После объявления о приеме заявок на замещение должности главного специалиста Инвестагентства за один день поступило около 50 резюме.