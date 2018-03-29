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Православные паломники из Абхазии во время процессии в Страстную пятницу в Старом городе Иерусалима 29 апреля 2016 года.

Абхазские паломники отправятся в Иерусалим за Благодатным огнем

© AFP 2018/ GALI TIBBON
В Абхазии
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В православном мире продолжается самый длинный Великий пост, который завершится 8 апреля Пасхой.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Амра Амичба. Около 40 паломников из Абхазии отправятся в Иерусалим за Благодатным огнем накануне Пасхи. Об этом сказал Леван Адлейба,  зампредседателя духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского.

"Доброй традицией становится. Уже не первый год группа паломников из Абхазии направляется на Святую землю перед праздником Светлой Пасхи. Паломники посетят все святые места. И с Божьей помощью, когда в Великую субботу в Храме гроба Господня произойдет чудо схождения Благодатного огня, часть паломников возвращается в Абхазию, чтобы у наших прихожан была возможность поделиться этим огнем со всеми жителями нашей страны", — сказал Адлейба.

По словам Мананы Кокоскир, она уже четвертый раз совершит паломничество в Иерусалим.

Молебен в сухумском соборе перед вылетом за благодатным огнем в Израиль паломников из Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Молебен в сухумском соборе перед вылетом за благодатным огнем в Израиль паломников из Абхазии

"Путешествие всегда связано с каким-то риском. Мы перелетаем два моря – Средиземное и Черное. У православных людей есть такой ритуал —  молебен о путешествующих. Молитва оберегает тех, кто идет в паломничество, потому что это связано с очень большими трудностями, — отметила она. — Благодатный огонь – это чудо, которое дает Бог один раз в год. И абхазская делегация уже четвертый  раз стоит среди делегаций всего мира и кричит "Иаса Кьырса дгылт! Иашан дгылт!" (абх. — Христос воскрес! Воистину воскрес!). Это сопричастность всему миру. Что мы тоже народ, и что тоже просим Бога, также плачем, умоляем его сжалиться над нами, сохранить нам жизнь, чтобы мы жили дальше, чтобы дети наши что-то хорошее увидели".

Молебен о путешествующих в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы провели иерей Никита (Адлейба) и Далмат (Гопия), которые также в числе паломников из Абхазии отправятся на Святую землю.




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