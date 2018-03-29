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Молебен о путешественниках: как паломников из Абхазии провожали в Иерусалим

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© Sputnik Томас Тхайцук, Амра Амичба

В Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошел молебен о путешественниках, который традиционно предваряет паломничество православных.

Около 40 паломников из Абхазии отправятся в Иерусалим за Благодатным огнем накануне Пасхи.

Как рассказал зампредседателя духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Леван Адлейба, паломники посетят все Святые места.
"И с Божьей помощью, когда в Великую субботу в Храме гроба Господня произойдет чудо схождения Благодатного огня, часть паломников возвращается в Абхазию, чтобы у наших прихожан была возможность поделиться этим огнем со всеми жителями нашей страны", —  сказал Адлейба.

Молебен о путешествующих в Сухумском православном храме провели иерей Никита Адлейба и Далмат (Гопия), которые также в числе паломников из Абхазии отправятся на Святую землю.

Подробнее читайте в материале Амры Амичба>>




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