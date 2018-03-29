Молебен о путешественниках: как паломников из Абхазии провожали в Иерусалим

Около 40 паломников из Абхазии отправятся в Иерусалим за Благодатным огнем накануне Пасхи.
Как рассказал зампредседателя духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Леван Адлейба, паломники посетят все Святые места.
"И с Божьей помощью, когда в Великую субботу в Храме гроба Господня произойдет чудо схождения Благодатного огня, часть паломников возвращается в Абхазию, чтобы у наших прихожан была возможность поделиться этим огнем со всеми жителями нашей страны", — сказал Адлейба.
Молебен о путешествующих в Сухумском православном храме провели иерей Никита Адлейба и Далмат (Гопия), которые также в числе паломников из Абхазии отправятся на Святую землю.