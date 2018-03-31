Углем на цементной бумаге: Рица в руках немца

Бывший министр культуры Кесоу Хагба, находясь с официальным визитом в Германии в 1997 году, познакомился с немецким военнопленным, строившим дорогу на Рицу и поселок Акармара в Ткуарчале.

О встрече министра культуры и немецкого военнопленного, о его воспоминаниях об Абхазии и о подарке стране от бывшего заключенного читайте в материале корреспондента Sputnik Асиды Квициния.

Пролог

Почетный консул Абхазии в Германии Ойген Краммиг в 1996 году организовал официальный визит Владислава Ардзинба в ФРГ.

Это была первая попытка устроить визит президента блокированной Абхазии в западную страну.

Официальное согласие на приезд Владислава Ардзинба было получено от министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля.

В программу поездки были включены встреча с депутатами и выступление первого президента Абхазии в бундестаге в Бонне, встречи с депутатами ландтага земли Гессен в Висбадене и часовая пресс-конференция с журналистами ведущих европейских агентств.

© Фото: Предоставлено: Кесоу Хагба Кесоу Хагба и Ойген Краммиг

Примакову позвонил министр иностранных дел Германии по просьбе Шеварднадзе, чтобы Ардзинба не выезжал из страны.

Так президент Абхазии был вынужден остаться. Руководителем группы стал Кесоу Хагба, на то время исполняющий обязанности министра культуры Абхазии.

В делегацию вошли управляющий Сухумо-Абхазской епархией иерей Виссарион, журналист Сергей Арутюнов и художник Тимур Кайтан.

Господин министр, остановитесь!

Абхазскую делегацию в аэропорту задержали, были предприняты попытки не пустить ее в Германию, но с большим опозданием, обойдя все трудности, представители Абхазии все же оказались во Франкфурт-на-Майне.

"На улице был ливень, мы сильно опаздывали, и в безумной спешке собирались на встречу с немецкими чиновниками. Приближаясь к зданию парламента, я заметил двух людей, державших небольшой плакат с надписью на русском: "Господин министр Кесоу Хагба, пожалуйста, остановитесь". Невысокий старичок со старушкой стояли под ливнем, прикрывая свой плакат целлофаном", — вспоминает Хагба.

Он попросил Сергея Арутюнова стать его переводчиком.

"Мы поздоровались и представились. Старичок стал рассказывать нам о том, что он бывший военнопленный и один из инженеров, которые строили дорогу на Рицу и Акармару в Ткуарчале. "10 мая у меня был день рождения, мой друг художник, который находился со мной в плену, нашел на берегу каменный уголь и на куске бумаге от цементной пачки нарисовал Рицу и подарил мне. Это картина стала самым дорогим подарком в моей жизни", — он говорит и плачет, а рядом старушка тихо успокаивает его", — вспоминает Кесоу Хагба.

© Sputnik Акварельный рисунок военнопленного немца

Бывший военнопленный о визите абхазов в Германию прочел в газете. Разузнал об их маршруте и решил непременно с ними встретиться.

"Я так обрадовался, когда прочел в газете, что Абхазия собирается посетить нас, и стою здесь с самого утра, чтобы передать эту картину вам. У меня нет наследников, ни детей, ни внуков, я хочу, чтобы эта картина вернулась в Абхазию. Я очень благодарен абхазскому народу, я никогда не встречал таких людей. Мы проводили стройку, сильно уставали, война только закончилась, с питанием было тяжело, но местные жители ночами приносили нам еду, уговаривая надзирателя позволить накормить нас. Мы строили не только в Абхазии, но и во многих регионах России, но никто так к нам не относился". — Окончив свой рассказ, он передал мне картину, и по его просьбе она вернулась в Абхазию и уже больше 20 лет хранится у меня в той же рамке", — рассказал Кесоу Хагба.

© Sputnik Акварельный рисунок военнопленного немца

Немецкий след

Пленные немцы в конце сороковых годов построили Красный мост в Сухуме, железнодорожную платформу Гума, несколько зданий в Ткуарчале, развязку "тещин язык" и колоннаду на Сухумкой горе. В 1945 году в Сухуме и в Агудзере были открыты два секретных научных объекта, где работали триста немецких физиков из Германии, трудившихся над секретным урановым проектом.