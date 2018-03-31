20:06 31 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Абхазская Стена.

Кайтан: пока нет точных данных, для чего построили Великую Абхазскую стену

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15610

Главный специалист департамента по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии, археолог Шандор Кайтан рассказал об итогах археологических раскопок Великой Абхазской (Келасурской) стены, проведенных в 2017 году.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба.  Исследовательские работы, которые проводятся более ста лет, еще не дали точного ответа, для чего была построена Великая Абхазская (Келарсурская) стена, сказал главный специалист департамента по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии, археолог Шандор Кайтан.

29 марта в Абхазском институте гуманитарных исследований завершилась научно-практическая конференция, посвященная итогам работы в 2017 году, на которой выступил молодой ученый Шандор Кайтан, он пишет кандидатскую диссертацию посвященную Великой Абхазской стене (Келасурская).

Участники полевой экспедиции
© Sputnik
Участники полевой экспедиции: планируем поход по Великой абхазской стене

"Роль Великой Абхазской стены в истории страны и людей, проживающих в республике, очень велика, потому что таких размеров стены нет нигде на территории Кавказа", — добавил он.

Специалист отметил, что согласно последним исследованиям в этой области есть основания считать, что Великую Абхазскую стену построили местные жители.

"Согласно полученным материалам, можно говорить о том, что стена построена местным населением, а не прибывшими к нам другими народами. Полученные материалы свидетельствуют о том, что построение Великой Абхазской стены схоже с другими крепостями: Анакопийской, Цабалской, Замоком Баграта. В связи с этим мы уверены в том, что стена построена местным населением", — подчеркнул Кайтан.

Исследования были проведены на грант, выделенный Академией наук Абхазии для молодых ученых, рассказал он.

Река Кодор. Архивное фото.
© Sputnik Томас Тхайцук
Река против крепости: удар Кодора по истории

"Мы считаем, что результаты этих исследований положительные, потому что до этого таких масштабных раскопок у древнего сооружения еще не проводилось. С точки зрения археологии не много ученых исследовали Великую Абхазскую стену", — сказал Шандор Кайтан.

Из полученных археологических находок в результате работ, проведенных в 2017 году, больше всего предметов относящихся к XI–XIV векам, подчеркнул ученый.

"Это керамика, различные предметы из железа, такие как ножи. Но это не значит, что Великая Абхазская стена не могла быть построена раньше, нужно проводить дальнейшие исследования", — заметил Кайтан.

Великая Абхазская стена (Келасурская) — самое масштабное фортификационное сооружение Кавказа, ее длина составляет 160 километров. Сооружение начинается на левом берегу устья реки Келасур и по предгорью выходит к реке Ингур.

Руины крепости Цибилиум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Цибилиум: исчезнувшее царство апсилов в Кодорском ущелье

Существует несколько версий возникновения Великой Абхазской стены, среди них — античная, согласно которой стену построили древние греки; византийская, по которой стена строилась во время правления императора Юстиниана и защищала страну от вторжения племен с Северного Кавказа; персидская, согласно которой стену в VI веке возвели персы.

Отдельные исследователи, в том числе и Юрий Воронов, высказали мнение о том, что стена была построена лишь в середине XVII века во времена правления мегрельского князя Левана Дадиани.

До недавних пор эта теория была главенствующая, отметил Кайтан, однако раскопки абхазских ученых у третьей башни стены позволяют говорить о том, что стену построили в период раннего средневековья.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Чем запомнится март: лучшие фото в объективе Sputnik
Китайский шеф-повар разделывает мясо на воздушном шарике с завязанными глазами
На гвоздях и воздушном шаре: как повар нарезает мясо
Показатели работы Черноморэнерго в 2017 году
Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

Соцсети

Sputnikabkhazia