Кайтан: пока нет точных данных, для чего построили Великую Абхазскую стену

Главный специалист департамента по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии, археолог Шандор Кайтан рассказал об итогах археологических раскопок Великой Абхазской (Келасурской) стены, проведенных в 2017 году.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Исследовательские работы, которые проводятся более ста лет, еще не дали точного ответа, для чего была построена Великая Абхазская (Келарсурская) стена, сказал главный специалист департамента по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии, археолог Шандор Кайтан.

29 марта в Абхазском институте гуманитарных исследований завершилась научно-практическая конференция, посвященная итогам работы в 2017 году, на которой выступил молодой ученый Шандор Кайтан, он пишет кандидатскую диссертацию посвященную Великой Абхазской стене (Келасурская).

"Роль Великой Абхазской стены в истории страны и людей, проживающих в республике, очень велика, потому что таких размеров стены нет нигде на территории Кавказа", — добавил он.

Специалист отметил, что согласно последним исследованиям в этой области есть основания считать, что Великую Абхазскую стену построили местные жители.

"Согласно полученным материалам, можно говорить о том, что стена построена местным населением, а не прибывшими к нам другими народами. Полученные материалы свидетельствуют о том, что построение Великой Абхазской стены схоже с другими крепостями: Анакопийской, Цабалской, Замоком Баграта. В связи с этим мы уверены в том, что стена построена местным населением", — подчеркнул Кайтан.

Исследования были проведены на грант, выделенный Академией наук Абхазии для молодых ученых, рассказал он.

© Sputnik Томас Тхайцук Река против крепости: удар Кодора по истории

"Мы считаем, что результаты этих исследований положительные, потому что до этого таких масштабных раскопок у древнего сооружения еще не проводилось. С точки зрения археологии не много ученых исследовали Великую Абхазскую стену", — сказал Шандор Кайтан.

Из полученных археологических находок в результате работ, проведенных в 2017 году, больше всего предметов относящихся к XI–XIV векам, подчеркнул ученый.

"Это керамика, различные предметы из железа, такие как ножи. Но это не значит, что Великая Абхазская стена не могла быть построена раньше, нужно проводить дальнейшие исследования", — заметил Кайтан.

Великая Абхазская стена (Келасурская) — самое масштабное фортификационное сооружение Кавказа, ее длина составляет 160 километров. Сооружение начинается на левом берегу устья реки Келасур и по предгорью выходит к реке Ингур.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цибилиум: исчезнувшее царство апсилов в Кодорском ущелье

Существует несколько версий возникновения Великой Абхазской стены, среди них — античная, согласно которой стену построили древние греки; византийская, по которой стена строилась во время правления императора Юстиниана и защищала страну от вторжения племен с Северного Кавказа; персидская, согласно которой стену в VI веке возвели персы.

Отдельные исследователи, в том числе и Юрий Воронов, высказали мнение о том, что стена была построена лишь в середине XVII века во времена правления мегрельского князя Левана Дадиани.

До недавних пор эта теория была главенствующая, отметил Кайтан, однако раскопки абхазских ученых у третьей башни стены позволяют говорить о том, что стену построили в период раннего средневековья.