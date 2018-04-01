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Симфонический оркестр. Руководитель К.В. Ковач

"Последняя симфония" абхазского оркестра

© Фото: предоставлено Сухумским музыкальным училищем
В Абхазии
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Симфонический оркестр Абхазии, статус которого менялся не единожды, был создан 1 апреля 1933 года. Кем создавался главный оркестр советской республики, как на его судьбу повлияли репрессии и почему он перестал существовать, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Рождение"

Симфонический оркестр Абхазии, который был создан в 1933 году музыкантом и энтузиастом из Севастополя, автором первых в истории Абхазии нотных изданий и первым собирателем народных песен, венгром по происхождению Константином Ковачем. 

К. Ковач - Запись абхазских трудовых песен.
© Фото: предоставлено Сухумским музыкальным училищем
Венгр в черкеске. 101 абхазская песня Константина Ковача

В одной из статей информационного агентства Sputnik Абхазия, музыковед Асида Царгуш рассказала, что Ковач впервые приехал в Абхазию поправить свое здоровье в возрасте 26 лет после завершения службы в рядах

Красной армии. К тому моменту он уже был профессиональным музыкантом, и его сразу заинтересовала абхазская народная музыка.

"Ковач сблизился с деятелями абхазской культуры, особенно с Кондратом Дзидзария. Именно Кондрат привел его к Нестору Лакоба. Ему предложили возглавить духовой оркестр, который тогда играл в парках, на улицах. В Горской школе ему предложили вести уроки музыки. Константин Ковач поделился с Нестором Лакоба своим желанием заняться записью народных песен", — рассказала музыковед.

Это стало началом пути образования симфонического оркестра Абхазии. Ковач не только создал абхазскую музыкальную фольклористику, но и стал основоположником абхазской профессиональной музыкальной школы.

Первый директор музыкального техникума К.В. Ковач. 1930-1937.
© Фото: предоставлено Сухумским музыкальным училищем
Первый директор музыкального техникума К.В. Ковач. 1930-1937.

Стараниями музыканта были разработаны учебные планы, структура музыкального училища, а со временем по приглашению Ковача в Абхазию приехали талантливые выпускники Московской и Петербургской консерваторий, теоретики, хоровики, вокалисты, пианисты и скрипачи. Осенью 1930 года в Сухуме открылся музыкальный техникум, который возглави сам Ковач.

Спустя три года при этом техникуме был создан симфонический оркестр, а дирижировал им в этот период Народный артист СССР Одиссей Димитриади.

Расцвет

По рассказу Заслуженной артистки и первой скрипки Абхазии Ольги Хагба, которой довелось поработать в составе Государственного симфонического оркестра страны, Константин Ковач был вынужден покинуть Абхазию в 1937 году. Причиной этому стали репрессии, которым он и многие его коллеги подверглись в то смутное время.  Коллектив оркестра распался.

"Возрождением симфонического оркестра занялся Лев Джергения, который на протяжении многих лет был художественным руководителем и главным дирижером оркестра. Джергения не был профессиональным дирижером, был скрипачом, но очень увлекался дирижированием, любил это дело и был хорошим организатором. Именно он добился разрешения властей вновь открыть симфонический оркестр спустя 20 лет. А в 1969 году этот оркестр получил статус государственного и располагался в здании Госфилармонии Абхазии", — рассказала Хагба. 

Она добавила, что проводить гастроли за пределами Абхазии в те годы удавалось крайне редко, в основном ездили по республике. Творческий "занавес" пал ближе к середине 1980-х годов, когда оркестр возглавил Заслуженный деятель искусств Абхазии Анатолий Хагба.

Сама Ольга Хагба начала работать в Государственном симфоническом оркестре в 1986 году и хорошо помнит гастроли по городам России и Грузии. Она с гордостью рассказала об их победе на конкурсе закавказских оркестров.

"Оркестр был достаточно большой по тем временам, и состоял он из 86 музыкантов. Причем все были профессионалы, в основном с высшим музыкальным образованием. Мне нравилось, что Анатолий Хагба не боялся приглашать иностранных дирижеров, и благодаря этому нам удавалось поработать с талантливыми и знаменитыми деятелями этого искусства. Даже посчастливилось сыграть под руководством Одиссея Димитриади, который приехал тогда в Абхазию", — поделилась первая скрипка Абхазии. 

"Падение"

Период расцвета сменился упадком в 1992 году, когда началась Отечественная война народа Абхазии, вспомнила Ольга Хагба. Тогда, большинство музыкантов оркестра покинули страну, и она не винит их за это. Напротив, Хагба отнеслась к этому с пониманием.

"Как я уже сказала, наш оркестр был собран почти со всего СССР, и, когда началась война, они не могли остаться, так как здесь приглашенные музыканты не имели такой поддержки, какая была у местных жителей. У них здесь не было родственников, которые могли бы им помочь хотя бы продуктами питания", — с сожалением отметила Хагба.

К. Ковач - Запись абхазских трудовых песен.
© Фото: предоставлено Сухумским музыкальным училищем
К. Ковач - Запись абхазских трудовых песен.

 

Остались лишь местные музыканты – чуть больше 30 человек. Первый концерт после войны Государственный симфонический оркестр дал в 1994 году, и назывался он "Плач по погибшим". 

Послевоенные проблемы в экономике привели к еще большему сокращению состава оркестра. Хагба рассказала о том, как музыканты в ту пору работали в прямом смысле за хлеб и радовались даже этому. Выдержать такие суровые испытания смогли не все. Со временем в оркестре оставалось всего восемь человек.

Государственный оркестр в Москве
© Sputnik Лев Рыжков
Абхазское солнце в холодной Москве

"Из-за того, что у нас осталось мало музыкантов, Анатолия Хагба вынудили поменять статус оркестра и преобразовать его в камерный. Я очень благодарна художественному руководителю и дирижеру Государственного камерного оркестра Давиду Терзяну за то, что он продолжил дело Анатолия Хагба по увеличению штата оркестра. За эти годы он добился того, что с восьми человек нас в оркестре стало 20. Правда, за последние два года нам не добавили ни одной штатной единицы", — рассказала Ольга Хагба.

Заслуженная артистка Абхазии подчеркнула, что для возрождения Государственного симфонического оркестра необходимы большие финансовые вложения для покупки музыкальных инструментов, приглашения иностранных музыкантов и для обеспечения их жильем.

По мнению Хагба, без приглашенных музыкантов снова создать симфонический оркестр в Абхазии не удастся, так как на сегодняшний день внутренних ресурсов недостаточно. Но, добавила она, надежда еще есть.




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