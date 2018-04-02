Абхазия запретила ввоз растительной продукции из Грузии

Начальник Государственной инспекции по карантину растении Аркадий Джинджия в интервью Sputnik рассказал о действии временного запрета на ввоз из Грузии продукции растительного происхождения, который вступил в силу 31 марта.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Запрет на ввоз продукции растительного происхождения в Абхазию из Грузии будет действовать до тех пор, пока ситуация с мраморным клопом не стабилизируется, сказал в интервью Sputnik начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.

"Запрет на ввоз в Абхазию продукции растительного происхождения из Грузии связан с тем, что наши карантинные инспекторы при осмотре граждан, которые въезжали на территорию Абхазии обнаруживали мраморного клопа. Поэтому мы ввели этот запрет", — добавил он.

Сотрудники Госинспекции по карантину растений ведут усиленную работу на границе с Грузией, подчеркнул Джинджия.

© Sputnik Бадрак Авидзба Триста килограммов мраморного клопа собрано в Очамчыре

"Они проверяют наличие клопа у граждан, которые въезжают на территорию республики. Мы активно занимаемся механическим сбором и уничтожением мраморного клопа, и обстоятельства складываются довольно удачно", — сказал начальник Госинспекции.

Для борьбы с мраморным клопом будут устанавливаться феромоновые ловушки, затем будет проводиться химическая обработка.

"Есть граждане, которые переходят границу с грузинской стороны, обращаются с возмущениями, но это не моя прихоть, ситуация диктует, что запрет на ввоз растительной продукции нужно было ввести. Конечно, есть граждане, которые хотели бы провести продукцию из Грузии, но на данном этапе нельзя этого сделать, необходимо потерпеть", — заключил Джинджия.

Государственная инспекция по карантину растений ввела временное ограничение на ввоз в Абхазию продукции растительного происхождения из Грузии 31 марта.

Россельхознадзор со 2 апреля ограничил поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

30 марта представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью Sputnik не исключила, что появление мраморного клопа на территории Абхазии может быть диверсией, которая, возможно, связана с работой биологической лаборатории, расположенной в Грузии.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.