"Облава" на клопа: жители села Адзюбжа объединились против вредителя

Жители села Адзюбжа объединились против мраморного клопа, который уже на протяжении нескольких лет не дает им покоя и наносит ущерб сельскому хозяйству. Как адзюбжинцы сражаются с вредителем и почему у него нет шанса на выживание, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Никакой пощады

Адзюбжинцы больше не намерены терпеть "вольность" мраморного клопа и приступили к уничтожению вредителей везде, где они только могут быть. Всего за пять дней "полномасштабной операции" с привлечением наемных работников в защитной экипировке, вооруженных садовыми опрыскивателями и пылесосами, от насекомого "освобождены" больше 90 домов и различных построек.

Глава села Адзюбжа Очамчырского района Дмитрий Абухба встретил корреспондентов Sputnik во дворе одного из заброшенных домов, где ликвидаторы застали еще сонных насекомых врасплох. Одни смиренно приняли свою участь, другие в спешке поползли к выходу, где их уже давили ногами.

"Пять дней назад мы собрались всем селом и решили, что надо начать бороться с клопом. Пока они спят, но скоро эти насекомые проснуться и начнут уничтожать наш урожай, как это было в прошлом году, когда они сгубили практически весь орех, позднюю кукурузу, испортили около 50-60% мандаринов. Если не бороться с этим клопом, в этом году масштабы ущерба будут еще больше", — рассказал глава села.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уничтожение клопов в Адзубже

Он добавил, что за эти пять дней адзюбжинцы собрали и уничтожили не меньше 300 килограммов вредителя. Сколько пало от химикатов подсчитать тяжело, но, подчеркнул Абухба, все клопы, на которых попала ядовитая смесь, точно умрут. Это они наблюдали уже не раз.

После того как закончатся работы в жилых домах, сараях, амбарах и нежилых постройках, планируют перейти к обработке деревьев, куда оставшиеся в живых вредители непременно перекинутся после пробуждения.

"Нас поддержала администрация Очамчырского района, которая бесплатно выделила нам химикаты. Активно поддержали руководители местных предприятий "Репруа", "Расцвет", "Неруд". Они нам помогли приобрести садовые опрыскиватели и, конечно же, что-то купили сами", — отметил Дмитрий Абухба.

Теперь к адзюбжинцам за советом приезжают жители соседних сел Кындыг, Кутол и Отара, где тоже начали борьбу с "вонючкой".

Незваные гости

На зиму мраморные клопы ищут местечки потеплее, и дом жительницы Адзюбжи Нины Атясовой, видимо, им очень приглянулся. Иначе как еще объяснить скопление сотен вредителей за огромным сервантом. От увиденного у хозяев глаза полезли на лоб. Шок и только.

"Я в шоке. Мы каждый день ловим этих клопов и сжигаем, но я и не думала, что их может быть так много в доме. В прошлом году они съели весь урожай. Даже тысячу корней капусты, которую я посадила, не оставили", — сокрушается хозяйка.

Пылесосы ликвидаторов наполнились за считанные минуты, а группа с опрыскивателями направилась прямиком на чердак.

В доме Замира Агрба картина не такая устрашающая, но опасность нашествия насекомых велика. По его словам, мраморный клоп "засел" на чердаке и в сарае.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уничтожение клопов в Адзубже

"В самом доме клопов не так много, но много в столовой, которая стоит отдельно, чердаке и сарае. В основном они прячутся под пластиковой обшивкой и часто заползают внутрь дома. Постоянно приходиться собирать их веником", — поделился Замир.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уничтожение клопов в Адзубже

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.