Крылатый ужас: как в Абхазии уничтожают мраморного клопа

Десятки людей вплотную занялись уничтожением мраморного клопа в селе Адзюбжа, где всего за пять дней было собрано и уничтожено свыше 300 килограммов вредителя. В борьбе с "вонючкой" применяют садовые распылители и пылесосы, с помощью которых удалось очистить более 90 жилых домов и различных построек.

"Пять дней назад мы собрались всем селом и решили, что надо начать бороться с клопом, пока они спят. Скоро эти насекомые проснуться и начнут уничтожать наш урожай, как это было в прошлом году, когда они сгубили практически весь орех, позднюю кукурузу, испортили около 50-60% мандаринов. Если не бороться с этим клопом, в этом году масштабы ущерба будут еще больше", — рассказал глава села.

Жительница Адзюбжи Нина Атясова была шокирована тем, что в ее доме на зиму спряталось такое огромное количество мраморного клопа.

"Я в шоке. Мы каждый день ловим этих клопов и сжигаем, но я и не думала, что их может быть так много в доме. В прошлом году они съели весь урожай. Даже тысячу корней капусты, которую я посадила, не оставили", — сокрушается хозяйка.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

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