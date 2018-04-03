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Абхазские верующие вместе с сотнями паломниками со всего мира в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан

Абхазские паломники омылись в священной воде Иордана

© Фото: предоставлено: Робертом Джопуа
В Абхазии
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Около 40 паломников из Абхазии отправились в Иерусалим за Благодатным огнем накануне Пасхи. Молебен о путешествующих в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы провели иерей Никита (Адлейба) и Далмат (Гопия), которые также в числе паломников.

Иерусалим, 3 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазские верующие вместе с сотнями паломников со всего мира в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан в Вифаре, где был крещен Господь.

По словам паломницы Людмилы Арзиани, она окунается в воды Иордана уже шестой раз, но каждый раз чувствует особую благодать.

"Впечатления, после того как окунешься в реку Иордан, трудно передать словами. Нужно самому почувствовать, будто заново родился. Точно знаю, что я буду приезжать сюда ежегодно, если Богу будет угодно. После Абхазии это мои самые любимые места", — сказала Арзиани.

Абхазские верующие вместе с сотнями паломниками со всего мира в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан
© Фото: предоставлено: Робертом Джопуа
Абхазские верующие вместе с сотнями паломниками со всего мира в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан

Вахтанг Пипия, как и остальные паломники из Абхазии, молился в реке Иордан за родных и близких.

"В первую очередь я испытываю чувство одухотворенности, чувство ответственности перед собой и окружающими. Все мы молимся за детей, внуков, братьев, сестер, за наших старших и друзей — за весь абхазский народ", — подчеркнул Пипия.

О том, как проходил первый день абхазских паломников, слушайте здесь>> 

Великое освящение Иордана проводится именно сегодня, потому что к Пасхе в Иерусалим приезжает много паломников. Уже сотни лет паломники собираются в Великий вторник на Иордане для того, чтобы до начала всех пасхальных праздников омыться в этой священной реке.

Абхазские пилигримы прибыли на Святую землю 30 марта. За это время они успели посетить ряд священных для православных мест Иерусалима, а также гору Моисея, которая расположена на территории граничащего с Израилем Египта. В канун Пасхи они планируют привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня.




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