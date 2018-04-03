Минсельхоз Абхазии распространит 10 тысяч листовок о борьбе с мраморным клопом

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о борьбе с мраморным клопом, которая проводится в республике.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Минсельхоз совместно с Государственной службой защиты растений выпустили 10 тысяч листовок с информацией о борьбе с мраморным клопом, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба на пресс-конференции во вторник 3 апреля.

"Эти листовки будут розданы во всех районах, здесь указаны все необходимые меры для борьбы с мраморным клопом. В листовках есть информация о том, какие препараты нужно применять, в каких дозах. Каждый гражданин должен вложить свой труд в борьбе с вредителем", — добавил он.

Люди проявляют и личную инициативу, заявил Даур Тарба.

"По итогам первых пяти дней работы было собрано механическим способом 410 килограммов мраморного клопа. Каждый гражданин к этому подходит исходя из своих личных соображений, во многих селах собирают мраморного клопа и сжигают его. Мы были очевидцами, когда один человек вместе со своими односельчанами собрали больше двух мешков мраморного клопа и на наших глазах сожгли вредителей", — сказал министр.

Во время визита российских коллег в Абхазию был обнаружен еще и другой вредитель, сказал министр.

"Кто-то называет ее картофельной, кто-то томатной молью, это тоже объект карантина", — заявил министр.

По словам Тарба, 4 апреля в Абхазию приедет большая группа специалистов из России, для того чтобы объехать все районы республики и посмотреть ситуацию с вредителем.

По оценкам ученых, площадь заражения мраморным клопом в Абхазии составляет 200 тысяч гектаров.

"Это вместе с лесами, окраинами. А по плодовым площадям заражено 60 тысяч гектаров земли", — сообщил Даур Тарба.

Министр сельского хозяйства рассказал, что готовится большой гуманитарный груз из России для уничтожения вредителя.

"Это огромное количество препарата, опрыскиватели, все это может вылиться в сумму до 500 миллионов рублей", — подчеркнул он.

Начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия отметил, что после введения российской стороной временного запрета на вывоз растительной продукции из Абхазии еще не отмечены факты возврата продукции в республику.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Облава" на клопа: жители села Адзюбжа объединились против вредителя

"Таких возвратов еще не было, возможно, что это будет, потому что мы прекрасно понимаем, что граница закрыта", — сказал Джинджия.

Он отметил, что временный запрет на вывоз растительной продукции будет отменен после того, как ситуация с мраморным клопом в Абхазии стабилизируется.

"Для того чтобы не пострадали наши тепличные хозяйства, мы занимаемся этим вопросом. Есть предписания, мы разослали их по всем тепличным хозяйствам, и, если они выполнят эти предписания, в этом случае мы сделаем фото- и видеоматериалы, и мы их отправим в Москву. После чего из Россельхознадзора должен приехать представитель, и вместе с нашими инспекторами будем посещать и осматривать, что сделано. Если все предписания выполнены, могут дать аттестацию на вывоз той продукции, которая выращивается в наших тепличных хозяйствах", — подчеркнул Аркадий Джинджия.

30 марта представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью Sputnik не исключила, что появление мраморного клопа на территории Абхазии может быть диверсией, которая, возможно, связана с работой биологической лаборатории, расположенной в Грузии.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.