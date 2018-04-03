Словом и делом: специалисты рассказали о борьбе с мраморным клопом в Абхазии

Министр сельского хозяйства Абхазии, начальник Государственной инспекции по карантину растений и начальник Государственной службы защиты растений рассказали о борьбе с мраморным клопом в республике.

Минсельхоз совместно с Государственной службой защиты растений выпустили 10 тысяч листовок с информацией о борьбе с мраморным клопом, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба на пресс-конференции во вторник 3 апреля.

"Эти листовки будут розданы во всех районах, здесь указаны все необходимые меры для борьбы с мраморным клопом. В листовках есть информация о том, какие препараты нужно применять, в каких дозах. Каждый гражданин должен вложить свой труд в борьбе с вредителем", — добавил он.

Начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия отметил, что после введения российской стороной временного запрета на вывоз растительной продукции из Абхазии, еще не отмечены факты возврата продукции в республику.

"Таких возвратов еще не было, возможно, что это будет, потому что мы прекрасно понимаем, что граница закрыта", — сказал Джинджия.

Начальник государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия считает, что мраморный клоп будет жить в Абхазии постоянно, но обязательно придет время, когда он войдет в экологическую систему Абхазии и не будет столь заметен как в 2017 и 2018 годах.

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