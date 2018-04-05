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Детская литература на абхазском языке

Детская литература в Абхазии есть, но книг нет: современный парадокс

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Сотрудники бывшего Фонда развития абхазского языка, который в 2016 году вошел в ведение Госкомитета Абхазии по государственной языковой политике, рассказали корреспонденту Sputnik о том, какие проблемы испытывает сегодня абхазская детская литература и почему некоторые издания никак не могут попасть в Абхазию из России.

Бадри Есиава, Sputnik

"Застрявшие" книги

Абхазская детская литература переживает сегодня нелегкие времена, но потенциал у нее богатый, и в стране есть люди, которые активно занимаются разработкой методических материалов и детской литературы в целом. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала заведующая отделом детской литературы и медиа изданий Госкомитета по государственной языковой политике, автор многих книг и пособий для детей Гунда Квициния.

Детские книги на абхазском языке
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Она не согласна с мнением некоторых специалистов о том, что в стране мало авторов, пишущих на абхазском языке для детей дошкольного и школьного возраста. Квициния отметила, что с распространением изданий тоже проблем нет, а главная причина того, почему детской литературы на абхазском языке недостаточно на прилавках местных магазинов, связана с прекращением их издания.

"Сегодня у нас нет достаточного количества литературы не от того, что не хватает людей, которые этим занимаются. Дело в том, что нет денег на их издание и переиздание. У нас уже готово около пятнадцати книг, но напечатать их не можем. Такие проблемы начались после того, как наш Фонд развития абхазского языка расформировали и перевели в Госкомитет по государственной языковой политике", — отметила Квициния.

Детская литература на абхазском языке
© Sputnik Бадри Есиава
Детская литература на абхазском языке

По мнению специалиста, детская литература Абхазии не ограничивается такими писателями, как Баграт Шинкуба, Таиф Аджба или Геннадий Аламиа, практически у каждого абхазского поэта можно найти стихотворения или рассказы, адаптированные для детей.

Список книг для детей и читателей среднего возраста, изданных с 2006 по 2016 годы, состоит из 102 наименований общим тиражом примерно в 100 тысяч экземпляров, и работали над ними не меньше двух десятков авторов.

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По словам методиста комитета Дианы Шамба, в республике достаточное количество специалистов, занимающихся переводом зарубежной литературы на абхазский язык, но на их издание не хватает средств.

Она с сожалением отметила, что уже около четырех лет в одной из типографий Краснодара лежат сборники сказок Андерсена на полтора миллиона рублей, переведенные Сергеем Зухба на абхазский. Из-за того что государство не может их оплатить, они в республику так и не попали.

Такая же участь постигла детские книги Платона Бебия, Анатолия Лагулаа и перевод "Пиноккио" Алексея Гогуа.

"Издание книг с хорошей иллюстрацией, обложкой и большим тиражом — дело нелегкое. На это требуются немалые деньги. У нас есть книга для детей дошкольного возраста "Иссиру ащтбжькуа", которая обошлась около 700 тысяч рублей. Сейчас вся издательская деятельность приостановлена", — рассказала Шамба.

Сложно, но надо

Специалисты Госкомитета по государственной языковой политике Абхазии показали десятки книг с интересными и красочными иллюстрациями, которых сегодня уже не найти в магазинах. Их надо переиздавать.

"Раньше у нас работа не стояла, все было налажено, как часовой механизм. Были группы по переводу, терминологическая, методическая и группа для дошкольной литературы. Всего этого сейчас нет. Очень было обидно слышать о том, что в Абхазии нет детской литературы. Более того, есть пособия для изучения абхазского языка иностранцами, есть математика в стихах, сказко-терапия, различные познавательные книги и журналы, даже книга с названиями абхазских цветов в стихах", — поделилась сотрудник Госкомитета Гунда Сакания.

Детская литература на абхазском языке
© Sputnik / Томас Тхайцук
Детская литература на абхазском языке

Она добавила, что понимает сложное экономическое положение в стране, но для сохранения абхазского языка, по ее мнению, необходимо всячески изыскивать средства на издание и переиздание литературы, особенно, детской.

"Общий бюджет нашего комитета около восьми миллионов рублей в год. Это капля в море. Этого недостаточно для эффективной работы по развитию абхазского языка. Вот представьте, только на издание одной книги тиражом тысяча экземпляров нужен примерно один миллион рублей, а на создание одного мультфильма от 300 и до 500 тысяч рублей", — подчеркнула Гунда Сакания.

Самое свежее издание вышло в 2016 году — детская энциклопедия тиражом в три тысячи экземпляров.




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