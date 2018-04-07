Круто, неожиданно, солидно: жюри подвели итоги Международного кинофестиваля

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Члены жюри Первого Сухумского международного кинофестиваля высоко оценили то, как он был организован.

Председатель судейской коллегии Анна Меликян подчеркнула, что Сухумский кинофестиваль прошел так, словно, он уже был не первым.

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Она предположила, что успех, возможно, заключался в том, что организовывали фестиваль кинематографисты.

"Очень круто организовано. Каждый человек, который выходил на сцену говорил о невероятной атмосфере, как будто в зале сидели только друзья и родственники. И самое главное, уровень фильмов был достаточно высок", — отметила Меликян.

Она добавила, что судейской коллегии не сразу удалось определиться с кандидатом на обладание самой высокой наградой кинофестиваля "Гран-при", но обсуждение работ номинантов было очень интересным, а наград, отметила Меликян, не хватает всегда.

"Обсуждение прошло не быстро, потому что, как всегда призов не хватает, но это было очень человечное обсуждение. Мы долго разговаривали, каждый выражал свою точку зрения и было интересно наблюдать, как у человека вдруг меняется мнение. Это решение действительно было общим", — отметила Меликян.

Режиссер, сценарист и член жюри Сухумского кинофестиваля Михаил Местецкий подчеркнул, что для него и его коллег было важным увидеть хорошие абхазские фильмы и то, что этот фестиваль в лучшую сторону изменил ситуацию с кинематографом в стране.

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"Безусловно, кино — это кинотеатры и то, что в Абхазии не работает ни один кинотеатр — это трагедия. То что здесь снимается такое высококлассное кино дает надежду на скорое изменение ситуации в этом направлении. Вы видели полные залы и это значит, что есть кому это кино смотреть. Надо двигать кинопроизводство и кинопрокат в Абхазии. Будет здорово, если Сухумский кинофестиваль донесет идею об этом до государства и предпринимателей", — сказал Местецкий.

Абхазский режиссер и член жюри Вячеслав Аблотия признался, что фестиваль его приятно удивил.

"Я даже не ожидал, что будет такой солидный кинофестиваль и я думаю, что и фильмы тоже были на высоком уровне. Мы много спорили, но в итоге пришли к одному мнению. Ребята заслуженно получили награды", — отметил Аблотия.

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Победитель в двух номинациях кинофестиваля — "приз зрительских симпатий" и третьей премии режиссер из Абхазии Инар Нармания сказал, что он не присутствовал на конкурсном показе своего фильма, так как испытывал неловкость и выразил надежду на то, что зрителям понравилось его кино "Меня зовут Махаз".

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По словам режиссера из Словении Жига Вирк, чей фильм "Новый дом" занял второе место на фестивале в Сухуме, он не ожидал такого результата и поблагодарил всех за высокую оценку его работы.

Обладатель Гран-при Сухумского кинофестиваля, режиссер фильма "Костик" Ирина Волкова из России сказала, что она даже не рассчитывала на такой успех, так как сюжет в ее кино далеко не веселый.

"Когда мы делали этот фильм, нам казалось, что он не для фестивалей, так как это грустное кино. Когда я взяла эту тему, подумала, может, найти что-нибудь повеселее, но меня так тронул его финал, что уже не смог отпустить. Но я все таки пыталась вырваться из этой непреодолимой грусти и в фильме есть несколько ироничных сцен. В следующий раз, возможно, сделаю веселое кино", — поделилась Волкова.

В конкурсной программе Сухумского международного кинофестиваля участвовали 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.